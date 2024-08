Les importateurs de colis de faible valeur destinés à l'Afrique du Sud paieront bientôt la taxe sur la valeur ajoutée, a déclaré l'autorité fiscale du pays. Il s'agit d'une mesure provisoire visant à protéger l'industrie de l'habillement confrontée à une concurrence féroce de la part d'acteurs internationaux du commerce électronique tels que Shein.

Cette décision fait suite à celle d'autres pays, dont l'Union européenne, qui envisage d'abolir sa limite de franchise de droits dans le cadre d'une réforme douanière.

L'administration fiscale sud-africaine a déclaré jeudi qu'elle avait "pris note des préoccupations légitimes exprimées à propos de l'importation de plusieurs marchandises, en particulier des vêtements, via le commerce électronique par un certain nombre d'importateurs qui n'ont pas payé les droits de douane et la TVA obligatoires".

Cette situation, a-t-il ajouté, a entraîné une "concurrence déloyale".

En raison du volume élevé d'importations par le biais du commerce électronique, le SARS a indiqué qu'il avait précédemment mis en place une "concession" pour les marchandises d'une valeur inférieure à 500 rands (27,25 dollars), ce qui signifiait que les importateurs payaient un taux forfaitaire de 20 % au lieu des droits de douane, et pas de TVA de 15 %.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence et de clarifier la situation pour les importateurs de commerce électronique, la SARS a déclaré qu'elle introduirait la TVA en plus du taux forfaitaire actuel de 20 % sur les colis de faible valeur à compter du 1er septembre, à titre de mesure provisoire.

D'autres changements incluent la reconfiguration du taux forfaitaire de 20 % en régime de l'Organisation mondiale des douanes avec des taux de droits appropriés d'ici le 1er novembre.

Les détaillants de mode et de commerce électronique ont demandé aux autorités de régulation sud-africaines d'imposer un droit d'importation de 45 % sur toutes les importations de vêtements, quel qu'en soit le prix, afin d'uniformiser les règles du jeu.

La société Shein, fondée en Chine et qui prévoit d'entrer en bourse en Grande-Bretagne, attribue son succès à son "modèle commercial à la demande et à sa chaîne d'approvisionnement flexible".

(1 $ = 18,3491 rands) (Reportage de Nqobile Dludla ; Rédaction de Rod Nickel)