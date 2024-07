L'Afrique du Sud, 14e émetteur mondial de carbone, a pris des engagements forts en matière de lutte contre le changement climatique, mais elle progresse trop lentement pour se sevrer du charbon et déployer les énergies renouvelables afin de respecter ces engagements, selon un rapport important publié jeudi.

Le pays le plus industrialisé d'Afrique a été salué pour ses promesses ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet de serre - qui sont plus élevées que celles de pays beaucoup plus riches comme la France, la Grande-Bretagne et l'Italie - et pour la mise en place d'un plan complet pour y parvenir.

"Malgré tout le soutien public et les engagements politiques, nous constatons un écart considérable entre ces engagements et la réalité", a déclaré Melissa Fourie, l'un des auteurs du rapport de la Commission présidentielle sur le climat, lors de son lancement à Johannesburg, la capitale commerciale du pays.

Le rapport, commandé par le bureau du président mais indépendant, indique qu'il est nécessaire de multiplier par plus de six le rythme de construction des énergies renouvelables.

Au niveau mondial, les actions de plusieurs pays sont en retard par rapport à leurs engagements.

Le président Cyril Ramaphosa a signé cette semaine une loi radicale sur le changement climatique qui fixe des plafonds pour les grands émetteurs.

Les donateurs fournissent 12 milliards de dollars, principalement sous forme de prêts, pour financer la transition énergétique de l'Afrique du Sud, un modèle qu'ils espèrent exporter ailleurs dans le monde en développement.

Dans le même temps, le pays a allumé ses brûleurs à charbon pour mettre fin à des années de pénurie d'électricité. L'année dernière, les autorités sont revenues sur leur promesse de fermer huit centrales électriques au charbon et ont admis que l'Afrique du Sud n'atteindrait pas ses objectifs pour 2030.

Le rapport indique que la capacité totale des énergies renouvelables en Afrique du Sud était de 10,4 gigawatts (GW) en 2022, augmentant de 1 GW par an depuis 2015. Cependant, pour atteindre l'objectif zéro net d'ici 2050, il faudrait entre 190 GW et 390 GW, soit entre 6 GW et 14 GW par an.

Le rapport blâme les "politiques publiques contradictoires [...], notamment en ce qui concerne l'avenir de l'énergie [...]".

l'avenir du secteur de l'énergie", ajoute-t-il : "L'absence de consensus sur le rythme de l'abandon du charbon retarde la transition".

Il ajoute que les investissements sont bien inférieurs aux besoins, avec 131 milliards de rands (7,09 milliards de dollars) par an engagés, contre les 334 à 535 milliards nécessaires.

(1 $ = 18,4799 rands)