Sinah Molokwane, membre de longue date du Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a du mal à accepter que son parti partage le pouvoir pour la première fois depuis qu'il a mis fin à la domination de la minorité blanche, il y a 30 ans.

Les dirigeants de l'ANC se sont entretenus jeudi sur les partenaires potentiels d'un nouveau gouvernement après que les électeurs, irrités par la stagnation économique, le taux de chômage élevé, la criminalité et les pannes d'électricité, ont mis fin à la majorité qu'il détenait depuis 1994, ne lui laissant d'autre choix que d'essayer de forger une coalition avec ses rivaux.

Il n'a d'autre choix que d'essayer de former une coalition avec ses rivaux. Celle-ci pourrait comprendre des partis aussi différents que les Combattants pour la liberté économique (EFF), marxistes, et l'Alliance démocratique (DA), pro-entreprise et dirigée par des Blancs.

Mais pour de nombreux membres de l'ANC, la perspective d'une alliance incluant la DA n'est pas acceptable, ce qui reflète les divisions au sein des factions du parti sur la question de savoir avec qui s'associer.

"Je me demande qui sera aux côtés de l'ANC (dans la coalition)... Je suis donc inquiète, mais j'espère que ce ne sera pas la DA", a déclaré Mme Molokwane, 52 ans, habitante du township de Soweto à Johannesburg et membre de la ligue des femmes de l'ANC.

À l'extérieur de la réunion des dirigeants de l'ANC, un petit groupe de personnes a manifesté avec des panneaux jaunes portant l'inscription "Not in Our Names. Pas avec l'ANC".

Les milieux d'affaires et les investisseurs internationaux sont favorables à un accord avec la DA, mais certains partisans de l'ANC y voient un retour possible au passé douloureux de l'Afrique du Sud.

"Nous ne voudrions pas que la minorité blanche dirige à nouveau le pays après ce qu'elle nous a fait subir pendant l'apartheid", a déclaré Rosebella Joyi, une sympathisante de l'ANC âgée de 90 ans et originaire d'East London, une ville du sud-est du pays.

Dans un pays au passé raciste codifié, où les Sud-Africains blancs ne représentent que 7 % de la population de 62 millions d'habitants, la DA a eu du mal à se défaire de son image de parti du privilège blanc, une notion que ses dirigeants rejettent fermement.

La province du Cap-Occidental, que la DA contrôle depuis 2009, s'est nettement mieux comportée que le reste de l'Afrique du Sud. Elle peut se targuer d'avoir le taux de chômage le plus bas du pays. Sa principale ville, Le Cap, est une destination touristique majeure. Même les fameuses coupures d'électricité sont moins fréquentes.

Pourtant, les partisans de l'ANC comme Virginia Hili, 58 ans, originaire de l'est de Londres, se méfient.

"Nous savons que la stabilité économique est importante et nous constatons que le Cap offre de meilleures perspectives d'emploi", a-t-elle déclaré.

"Mais nous ne savons pas ce que l'ANC promettra à la DA en échange de son soutien", a ajouté Mme Hili, qui n'a pas pu être amenée à préciser les concessions potentielles qu'elle craignait que la DA n'obtienne.

DU SANG MAUVAIS

Soucieux de ne pas s'aliéner sa base de soutien, l'ANC a déclaré mercredi qu'il penchait en faveur d'un gouvernement d'unité nationale comprenant plusieurs partis, même si les documents internes du parti qualifient une telle option d'alliance très instable et peu susceptible de durer longtemps.

Une coalition plus étroite avec la DA, qui lui aurait permis d'obtenir les postes parlementaires les plus importants, a été rejetée d'emblée par la direction du parti, ont déclaré des responsables du parti.

L'ANC disposera de 159 sièges sur 400 dans la nouvelle Assemblée nationale, tandis que la DA en aura 87.

Le parti populiste uMkhonto we Sizwe (MK), dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, disposera de 58 sièges, l'EFF de 39, le parti socialement conservateur Inkatha Freedom Party de 17 et l'Alliance patriotique d'extrême droite de 9.

Tous ces partenaires potentiels présentent des complications pour l'ANC.

Zuma, dont le parti MK a terminé à une surprenante troisième place lors du scrutin du 29 mai, a été contraint de quitter son poste de président en 2018 à la suite d'une série de scandales de corruption. Il a ensuite été emprisonné pour outrage au tribunal après avoir refusé de participer à une enquête sur la corruption et s'est vu interdire de se présenter au parlement.

Il est désormais un rival implacable du président Cyril Ramaphosa, et l'ANC a déclaré qu'il avait repoussé ses approches pour discuter.

Les analystes politiques estiment que l'EFF, dirigé par Julius Malema, un ancien dirigeant de l'aile jeunesse de l'ANC, pourrait être la solution la plus naturelle pour l'ANC.

Ils préviennent toutefois que les propositions politiques de l'EFF, notamment la nationalisation des mines et des banques et la saisie des terres appartenant à des Blancs pour les redistribuer à des fermiers noirs, pourraient faire chuter l'économie.

L'histoire des querelles amères du leader de l'EFF avec l'ANC pourrait conduire à l'instabilité si le parti de Malema était amené à aider à gouverner, a déclaré M. Molokwane, un partisan de l'ANC.

"Je ne sais pas s'il y aurait la paix", a déclaré M. Molokwane. "C'est difficile. Je ne sais pas ce qui va se passer".