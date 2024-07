La société de logistique sud-africaine Transnet a déclaré mardi qu'elle avait suspendu les opérations dans certains de ses ports en raison des vents violents et des vagues qui ont frappé certaines parties du pays, ce qui a retardé les efforts visant à résorber les retards.

Les régions côtières du pays, en particulier le Cap occidental, subissent depuis dimanche des pluies perturbatrices et des vents violents qui provoquent des vagues dommageables.

L'entreprise publique Transnet, qui s'efforçait déjà de résorber les retards accumulés dans les ports en raison d'un sous-investissement dans l'équipement et la maintenance, ce qui a eu un impact sur le commerce, a déclaré que les opérations dans quatre de ses sept ports - Cape Town, Saldanha, Port Elizabeth et Ngqura - ont été affectées par le mauvais temps.

"Des vents forts atteignant 35 à 50 nœuds et de fortes houles dépassant 3,5 mètres ont entraîné la suspension des mouvements maritimes dans certains ports pour des raisons de sécurité", a déclaré Transnet dans un communiqué.

Aucun incident majeur n'avait été signalé mardi, a ajouté Transnet.

Mardi, le service météorologique sud-africain a également mis en garde contre des vagues dommageables autour de Durban, sur la côte est, où se trouve le plus grand port du pays et l'un des plus actifs d'Afrique.