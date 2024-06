Le Congrès national africain (ANC) a déclaré lundi que le nouveau gouvernement sud-africain comptait à ce jour cinq partis, représentant plus des deux tiers des sièges de l'Assemblée nationale, et que des discussions étaient en cours avec d'autres partis.

À la suite des élections du mois dernier, l'ANC a été contraint de forger des alliances avec d'autres partis politiques après avoir échoué à obtenir une majorité parlementaire pour la première fois depuis les élections de 1994 qui ont marqué la fin de l'apartheid.

Le chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, a été réélu président de l'Afrique du Sud par le parlement vendredi, son parti ayant obtenu le soutien de son principal rival, l'Alliance démocratique, dirigée par les Blancs et favorable aux affaires, ainsi que de deux petits partis : le Parti de la liberté Inkatha, socialement conservateur, et l'Alliance patriotique, d'extrême droite.

L'ANC a déclaré lundi qu'un autre petit parti, GOOD, s'était également engagé à faire partie du pacte de gouvernement d'unité.

Ce collectif représente 273 sièges à l'Assemblée nationale, soit 68 %, a déclaré l'ANC dans un communiqué.

Le parlement sud-africain compte 400 sièges. L'ANC a remporté 159 sièges, la DA est le deuxième parti avec 87 sièges, l'IFP a 17 sièges, la PA a 9 sièges et GOOD a un seul siège.

L'ANC a déclaré que le gouvernement d'unité garantirait la représentation au gouvernement de tous les partis participants et prendrait ses décisions par consensus.

Parmi ses priorités, le gouvernement d'unité devrait se concentrer sur une croissance économique rapide, inclusive et durable, la promotion de l'investissement en capital fixe, la création d'emplois, la réforme agraire et le développement des infrastructures, a déclaré l'ANC.

"Le président exercera sa prérogative de nommer le cabinet, en consultation avec les dirigeants des partis du GNU (gouvernement d'unité nationale), en adhérant aux protocoles existants sur la prise de décision et le budget du gouvernement", a déclaré l'ANC, ajoutant qu'il était toujours en discussion avec d'autres partis pour rejoindre le gouvernement.

Le parti marxiste des Combattants pour la liberté économique, qui dispose de 39 sièges, a déclaré qu'il ne ferait pas partie d'un gouvernement comprenant la DA ou le Freedom Front Plus, deux partis qui bénéficient du soutien de la minorité blanche.

Le parti uMkhonto we Sizwe, dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, ne fait pas non plus partie du gouvernement d'unité.

Avec 58 sièges à l'Assemblée nationale, il a déclaré qu'il rejoindrait une alliance de petits partis d'opposition au Parlement appelée "Progressive Caucus", qui comprend l'EFF et le Mouvement démocratique uni de centre-gauche.

Cette alliance constituera l'opposition officielle au gouvernement d'union.

"Les partis populistes ayant choisi de rejeter le GNU et les principaux partenaires de l'ANC au sein de la coalition gouvernementale s'orientant vers le centre et favorisant des politiques économiques plus libérales, nous pensons que le GNU ouvre la voie à des réformes structurelles plus favorables à la croissance et à des choix de politique macroéconomique prudents", a déclaré David Faulkner, économiste à la HSBC, dans une note.

"Mais le GNU pourrait également être confronté à des divisions idéologiques et exacerber les fractures au sein de l'ANC, des facteurs qui pourraient rendre difficile l'établissement d'un cadre politique stable.