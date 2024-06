Cyril Ramaphosa a été réélu président de l'Afrique du Sud vendredi, après avoir négocié un accord avec l'opposition pour un gouvernement d'unité nationale, suite au pire résultat électoral de son parti, le Congrès national africain, depuis la fin de l'apartheid.

Habile négociateur, M. Ramaphosa a conclu l'accord avec l'Alliance démocratique, dirigée par les Blancs, et au moins deux autres petits partis, alors que l'Assemblée nationale tenait sa première séance depuis les élections et se préparait à élire un chef d'État.

Toutefois, M. Ramaphosa, âgé de 71 ans, est sorti affaibli des élections du 29 mai, l'ANC ayant perdu sa majorité parlementaire, et certains analystes politiques se demandent s'il sera en mesure d'exercer un second mandat complet de cinq ans.

L'ANC n'a obtenu que 40 % des voix, ce qui signifie que le mouvement de libération hérité de Nelson Mandela a dû négocier un accord de partage du pouvoir avec des partis rivaux pour la première fois en 30 ans.

Outre la DA, les partenaires de l'ANC au sein du gouvernement de coalition comprennent le parti de la liberté Inkatha, socialement conservateur, et l'Alliance patriotique, de droite.

De nombreuses questions subsistent quant à la manière dont ils se répartiront les postes clés et concilieront des positions politiques opposées.

Un membre de l'ANC a été élu président du parlement, tandis qu'un candidat de la DA a été nommé vice-président. On s'attend à ce que M. Ramaphosa doive céder des postes ministériels à la DA, à l'IFP et à l'AP.

Après le vote, l'ancien dirigeant syndical devenu homme d'affaires, Ramaphosa, principal négociateur de Mandela dans les pourparlers visant à mettre fin à l'apartheid, a reçu le soutien de hauts responsables de l'ANC pour rester en poste.

Mais son parti est profondément divisé et certains de ses rivaux n'ont peut-être pas enterré la hache de guerre pour longtemps.

UNE ÉPREUVE DIFFICILE

L'avenir de M. Ramaphosa en tant que président a déjà été mis à l'épreuve par le passé. En 2022, un groupe d'experts a conclu qu'il avait peut-être commis des fautes professionnelles en raison d'une cachette d'argent liquide dissimulée dans des meubles de sa ferme d'élevage de gibier.

Il a nié avoir commis des actes répréhensibles dans le cadre de ce scandale, baptisé "Farmgate", et a remporté un nouveau mandat de cinq ans à la tête de l'ANC plus tard dans l'année.

Mais les élections du mois dernier, au cours desquelles l'ANC a vu sa part de voix s'effondrer en raison de la colère des électeurs face à des problèmes tels que le chômage élevé, la criminalité et les coupures d'électricité paralysantes, pourraient constituer un défi encore plus grand.

Ramaphosa a été élu à la tête de l'ANC fin 2017 en promettant de nettoyer l'image du parti et de revitaliser l'économie après neuf années de scandales, de corruption et de déclin économique sous son prédécesseur, Jacob Zuma.

Mais la vague d'euphorie initiale qui a suivi son accession à la tête de l'État en 2018 s'est rapidement estompée.

Plus de six ans après, l'économie stagne et les scandales continuent d'éclabousser les hauts responsables de l'ANC.

Le coup décisif lors des élections du mois dernier a été porté par Zuma, l'ennemi juré de Ramaphosa, dont le nouveau parti, l'uMkhonto we Sizwe, a dépassé les attentes et a fortement entamé le soutien de l'ANC, en particulier dans la province natale de Zuma, le KwaZulu-Natal (KZN).

INDÉCIS OU BÂTISSEUR DE CONSENSUS ?

M. Ramaphosa a été critiqué pour avoir semblé tergiverser sur des réformes cruciales afin d'éviter d'exacerber les dissensions au sein de son parti, ce qui est loin de l'esprit de décision dont il a fait preuve en tant que dirigeant syndical dans les années 1980.

Ses partisans saluent toutefois ses compétences en matière de recherche de consensus et le rôle qu'il a joué dans l'amélioration de la réputation de l'Afrique du Sud en tant que champion de ce que l'on appelle le "Sud global", qui désigne un groupe de pays à revenu faible ou intermédiaire.

Pendant la pandémie de COVID-19, M. Ramaphosa a été l'une des principales voix à réclamer une distribution plus équitable des vaccins à l'échelle mondiale.

Plus récemment, l'Afrique du Sud a porté plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice, ce qui a conduit les juges à déclarer le mois dernier qu'Israël devait mettre fin à son assaut militaire contre la ville de Rafah, à Gaza. Israël a rejeté ces allégations et a poursuivi son offensive à Rafah.

Lors de la campagne, M. Ramaphosa a cherché à mettre en avant les succès de l'ANC au cours des 30 dernières années, mais ses détracteurs estiment qu'il n'a guère proposé de nouvelles solutions pour relever les plus grands défis de l'Afrique du Sud.

Après le vote, il a exhorté les partis à surmonter leurs divisions idéologiques et raciales pour le bien du pays.

"Les Sud-Africains attendent des partis pour lesquels ils ont voté qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils surmontent leurs différences et qu'ils agissent ensemble pour le bien de tous. C'est ce que les Sud-Africains ont dit", a-t-il déclaré.