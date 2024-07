Le producteur de volaille sud-africain Rainbow Chicken s'efforce de maintenir ses coûts à un niveau bas alors qu'il entame sa vie en tant qu'entreprise autonome, a déclaré lundi son PDG Marthinus Stander.

Rainbow, l'une des principales entreprises avicoles d'Afrique du Sud, a été séparée de sa société mère RCL Foods et introduite à la Bourse de Johannesburg mercredi dernier.

Ses actions se négociaient à 4,50 rands à 1413 GMT lundi, en hausse par rapport au prix d'introduction en bourse de la semaine dernière de 2,85 rands.

"Nous ramenons les volumes et nous avons investi dans la mouture des aliments pour animaux, tout cela dans le but de maintenir les coûts aussi bas que possible", a déclaré M. Stander lors d'une interview accordée à Reuters.

Ces dernières années, l'industrie sud-africaine de la volaille a dû faire face à un approvisionnement en électricité irrégulier, imputé aux pannes fréquentes des centrales à charbon vieillissantes du pays, qui perturbent les opérations et font grimper les coûts. Le secteur a également été touché l'année dernière par la pire épidémie de grippe aviaire que le pays ait jamais connue.

"Vous devez trouver des moyens de survivre, peu importe ce que l'environnement vous réserve. Le nôtre est de produire du poulet et de rester pertinent pour le consommateur en maintenant nos prix bas", a ajouté M. Stander.

Il a déclaré que Rainbow avait obtenu l'autorisation d'utiliser des vaccins contre la grippe aviaire, "mais les règles et les protocoles permettant de vacciner ne sont ni abordables ni pratiques".

L'entreprise collabore avec l'Association sud-africaine de l'aviculture et les autorités du pays pour s'attaquer aux normes de biosécurité et aux protocoles de surveillance, que l'industrie considère comme rigoureux et coûteux.

Sam Mokorosi, responsable des opérations d'origination à la Bourse de Johannesburg, a déclaré que la scission de Rainbow permettrait à l'entreprise de se concentrer sur son créneau et d'être "plus agile" pour répondre aux évolutions du marché et aux opportunités qui s'offrent à elle.

"Le marché a été confronté à certains défis, mais la base fondamentale de l'industrie est que le poulet reste la forme de protéine la moins chère pour une population croissante", a déclaré M. Mokorosi.

(1 $ = 18,1708 rands)