Le rand a mené les gains parmi la plupart des devises des marchés émergents lundi après que l'Afrique du Sud a dévoilé son cabinet tant attendu à la suite des récentes élections, tandis que les investisseurs ont également analysé plusieurs enquêtes sur l'activité des usines dans les économies locales.

La monnaie s'est renforcée de 1% et a atteint son plus haut niveau en une semaine après que le Président Cyril Ramaphosa ait annoncé son nouveau cabinet tant attendu de 32 membres du premier gouvernement de coalition du pays, y compris la nomination d'un ancien leader de l'opposition en tant que ministre de l'agriculture.

Les rendements de l'obligation souveraine de référence de l'Afrique du Sud ont baissé de 12 points de base, tandis que l'indice des actions a augmenté de 0,9 % et a atteint son plus haut niveau en une semaine.

"Les marchés espèrent que l'inclusion d'un plus grand nombre de partis politiques au parlement permettra d'accélérer les réformes structurelles et contribuera à stimuler la croissance économique du pays. Il pourrait être question de commencer à assouplir les taux plus tôt pour soutenir davantage la croissance", a déclaré Shaun Murison, analyste principal de marché chez IG.

Le rand a oscillé entre des gains importants et des baisses alors que l'incertitude couvait à l'approche de l'annonce.

L'indice MSCI des actions des pays en développement a augmenté de 0,1 %, tandis que l'indice des devises est resté stable par rapport au dollar.

Les investisseurs attendent les rapports sur l'emploi américain tout au long de la semaine, qui peuvent avoir un impact sur la politique de la Réserve fédérale.

La plupart des monnaies des marchés émergents se négociant à des niveaux historiquement bas, elles risquent de se déprécier davantage si les banques centrales locales réduisent leurs taux d'intérêt alors même que la Fed retarde son cycle d'assouplissement.

Les valeurs sûres chinoises ont clôturé en hausse de 0,5 % et l'indice de Shanghai a terminé en hausse de 0,9 % après qu'une enquête a montré que l'activité manufacturière dans la deuxième économie mondiale a progressé au rythme le plus rapide en plus de trois ans au mois de juin.

Toutefois, ces chiffres contrastent avec les données officielles publiées dimanche.

La lire turque s'est renforcée de 0,5 %. Le ministre des finances local a déclaré que les investissements étrangers pourraient s'accélérer après que le pays a été retiré de la "liste grise" d'un organisme international de surveillance de la criminalité financière à la fin de la semaine dernière.

En prévision des données sur l'inflation de juin attendues mercredi, il a également ajouté que l'inflation mensuelle diminuerait à 2 % et à 1 % au cours de la période à venir.

En Asie du Sud, l'indice boursier indien BSE Sensex a augmenté de 0,6 %. Les données ont montré que l'activité manufacturière a rebondi en juin grâce à une demande robuste, malgré des pressions inflationnistes qui restent élevées.

En Europe, l'attention se porte sur les élections en France après la victoire historique du parti d'extrême droite, le Rassemblement national, et les analystes de Barclays s'attendent à ce que les monnaies d'Europe centrale et orientale soient sensibles à l'évolution de la situation avant le second tour de dimanche.

Le zloty polonais a augmenté de 0,4 % par rapport à l'euro, tandis que le forint hongrois s'est raffermi de 0,5 % pour atteindre son plus haut niveau en trois semaines.

Les marchés ont également évalué les enquêtes sur l'industrie manufacturière dans la région, avant les décisions politiques des banques centrales de Pologne et de Roumanie plus tard dans la semaine.