Le rand sud-africain baisse après les ventes au détail, le dollar gagne du terrain

Le rand sud-africain s'est affaibli mercredi après des données de ventes au détail moins bonnes que prévu en mars, et alors que le dollar a atteint son plus haut niveau en six semaines.

A 1519 GMT, le rand s'est échangé à 19,2550 contre le dollar, environ 0,93% plus faible que sa clôture précédente. Mercredi, le dollar a atteint un sommet de 103,120 contre un panier de devises mondiales. Il s'est échangé pour la dernière fois à 102,950 alors que les négociations sur le plafond de la dette américaine se poursuivent. Localement, les données de Statistics South Africa ont montré une baisse de 1,6% des ventes au détail en glissement annuel en mars. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de 0,7%. Le sentiment s'est également dégradé après que les médias locaux aient rapporté un nouveau retard dans la maintenance de l'unique centrale nucléaire du pays, augmentant ainsi les craintes d'une aggravation de la crise de l'électricité en cours. EE Business Intelligence a rapporté que l'un des réacteurs de la centrale de Koeberg actuellement à l'arrêt pour maintenance sera fermé pendant 200 jours supplémentaires. Le pays est confronté aux pires pannes d'électricité jamais enregistrées, privant les ménages et les entreprises d'électricité jusqu'à 10 heures par jour et paralysant l'économie. JP Morgan prévoit une contraction de 0,2 % du produit intérieur brut pour 2023. La semaine dernière, le rand a atteint un plus bas historique de 19,5100 contre le dollar à la suite de coupures d'électricité record et d'allégations selon lesquelles l'Afrique du Sud aurait expédié des armes pour la Russie. Les euro-obligations de l'Afrique du Sud ont baissé jusqu'à 1,7 cents par rapport au dollar, avec l'échéance 2052 en baisse de 1,669 cents à 80,119 cents à 1531 GMT, selon les données de Tradeweb. "Les euro-obligations sud-africaines sont de nouveau sur la défensive aujourd'hui", a déclaré Kieran Siney d'ETM Analytics. "La nouvelle (de la fermeture de Koeberg) est venue comme un nouveau vent contraire (...) après la saga russe et (l')aggravation de la crise de l'électricité". À la Bourse de Johannesburg, le Top-40 a terminé la journée en hausse de 0,74 % et l'indice général des actions a clôturé en hausse de 0,54 %. L'obligation d'État locale 2030 de référence s'est affaiblie, le rendement ayant augmenté de 30 points de base à 11,055 %.