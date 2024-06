Le rand sud-africain était légèrement plus fort en début d'échanges mardi, s'appuyant sur des gains après la confirmation des membres du gouvernement d'unité la semaine dernière et avant les discussions des responsables de la Réserve fédérale américaine plus tard dans la journée.

A 0641 GMT, le rand s'est échangé à 18,2350 contre le dollar, environ 0,15% plus fort que sa clôture précédente.

L'Assemblée nationale sud-africaine a siégé pour la première fois vendredi après les élections du mois dernier. Cyril Ramaphosa du Congrès national africain (ANC) a été réélu en tant que président.

Cinq partis politiques ont signé pour rejoindre un gouvernement d'unité nationale après que l'ANC a perdu sa majorité lors du vote, y compris l'Alliance démocratique pro-affaires qui est favorisée par les marchés.

"La formation d'un gouvernement d'unité nationale est appréciée par les investisseurs, car le nouveau gouvernement établit une plateforme pour accélérer les réformes des infrastructures et autres, afin de remettre l'économie sur les rails après des années de faible croissance et de chômage élevé", ont déclaré les analystes de la Rand Merchant Bank dans une note de recherche.

Mardi, les traders attendront les indications des responsables de la Fed sur la trajectoire future des taux d'intérêt de la plus grande économie du monde.

À l'instar d'autres économies de marché émergentes, le rand, sensible au risque, s'inspire souvent de facteurs mondiaux.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud a été plus forte dans les premières transactions, avec un rendement en baisse de 3 points de base à 10,095%.