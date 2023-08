Le rand sud-africain a de nouveau glissé mardi, les faibles données économiques de la Chine ayant contribué à la baisse du sentiment de risque.

A 0915 GMT, le rand s'est échangé à 18,8000 contre le dollar, en baisse d'environ 0,5% par rapport à sa clôture précédente. La devise a perdu plus de 5% contre le billet vert ce mois-ci.

Le dollar s'est renforcé d'environ 0,3 % par rapport à un panier de devises mondiales.

"Il est vrai que le rand est l'une des plus mauvaises performances des marchés émergents, mais cela peut être attribué en grande partie au fait qu'il est l'une des devises les plus liquides des marchés émergents et donc, lorsque le sentiment global se retourne, il est l'un des premiers à ressentir la pression", ont déclaré les analystes de la Rand Merchant Bank dans une note de recherche.

Les données chinoises ont montré mardi que les importations et les exportations ont chuté plus que prévu, ce qui indique un ralentissement de la demande mondiale.

"Un ralentissement mondial pourrait encourager les banques centrales des principaux marchés développés à relâcher leur politique de resserrement, mais cela signifie également la possibilité d'une volatilité des marchés financiers et d'une augmentation de l'aversion au risque", a déclaré ETM Analytics.

Avec peu de données locales et un jour férié mercredi, les traders se tourneront vers les données sur l'inflation chinoise et américaine prévues plus tard dans la semaine.

Parmi les facteurs locaux qui ont contribué à la faiblesse du rand, on peut citer la grève des taxis minibus dans la province du Cap occidental en Afrique du Sud, qui a entraîné l'incapacité de certains navetteurs à travailler, selon les médias locaux.

"Les investisseurs suivront attentivement les développements concernant la grève des taxis et la violence qui en découle. Plus vite cette grève prendra fin, plus vite le rand subira une pression dépréciative moindre", a ajouté l'ETM.

À la Bourse de Johannesburg, l'indice Top 40 a perdu environ 0,2 % par rapport à son niveau de clôture de lundi.

L'obligation gouvernementale de référence 2030 de l'Afrique du Sud était légèrement plus forte, avec un rendement inférieur de 3,5 points de base à 10,210%.