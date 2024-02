Le rand sud-africain a peu varié dans les premiers échanges vendredi, après que le président Cyril Ramaphosa ait donné peu de détails sur ses plans pour relever les défis majeurs du pays dans son discours annuel sur l'état de la nation (SONA) jeudi soir.

"Le discours sur l'état de la nation du président Ramaphosa n'a eu aucun impact sur les marchés. Les traders et les investisseurs attendent maintenant le discours sur le budget dans deux semaines", a déclaré Andre Cilliers, stratège en devises chez TreasuryONE, dans une note de recherche.

Le ministre des finances Enoch Godongwana présentera le budget de cette année le 21 février, exposant les priorités du gouvernement en matière de dépenses, les mesures de collecte des recettes et les prévisions économiques actualisées.

"Le budget qui sera présenté plus tard dans le mois ... est sans doute une annonce plus importante étant donné qu'il contiendra des détails sur ... les finances du pays. D'ici là, la paire dollar-rand manquera de direction claire et terminera probablement la semaine autour des niveaux actuels", a déclaré ETM Analytics vendredi.

A 0738 GMT, le rand s'échangeait à 18,9375 contre le dollar, en hausse de 0,2% par rapport à la clôture précédente.

L'indice Top-40 de la bourse de Johannesburg est resté stable.