Les investisseurs sont optimistes quant à la capacité du nouveau gouvernement d'unité nationale d'Afrique du Sud à mettre en œuvre des politiques économiques stables pour relancer la croissance, mais ils restent prudents quant à la manière dont les principaux partenaires de la nouvelle coalition pourront concilier leurs profondes divergences idéologiques.

Le Congrès national africain (ANC), qui gouverne le pays depuis le vote de 1994 qui a marqué la fin de l'apartheid, a conclu un accord avec l'Alliance démocratique (DA), dirigée par les Blancs et favorable aux affaires, ainsi qu'avec des partis plus modestes, après avoir échoué à obtenir une majorité parlementaire lors des élections nationales du mois dernier.

L'accord entre l'ANC et la DA, idéologiquement opposés, marque un changement politique majeur dans le pays et ouvre la voie à un gouvernement d'unité nationale sous la direction du président Cyril Ramaphosa, afin d'introduire les réformes nécessaires pour créer de la croissance économique et s'attaquer aux niveaux élevés de chômage et d'inégalité.

Les investisseurs et les agences de notation estiment que les deux principaux partis du gouvernement d'unité nationale s'accordent sur des politiques économiques plus libérales, mais qu'ils pourraient avoir du mal à surmonter leurs divergences idéologiques.

L'ANC, par exemple, a augmenté ses dépenses en matière de prestations sociales, mais la DA a fait pression, pendant la période précédant les élections, pour que certaines d'entre elles soient supprimées et que certaines politiques de l'ANC en matière d'émancipation des Noirs soient abandonnées.

Les Combattants pour la liberté économique (EFF), un parti de gauche, et le parti de l'ancien président Jacob Zuma, uMkhonto weSizwe (MK), ne rejoindront pas le gouvernement d'unité, choisissant plutôt de faire partie de l'alliance de l'opposition.

"Les partis populistes ayant choisi de rejeter le GNU et les principaux partenaires de l'ANC au sein de la coalition gouvernementale s'orientant vers le centre et favorisant des politiques économiques plus libérales, nous pensons que le GNU ouvre la voie à des réformes structurelles plus favorables à la croissance et à des choix de politique macroéconomique prudents", a déclaré David Faulkner, économiste à la HSBC, dans une note.

"Mais le GNU pourrait également être confronté à des divisions idéologiques et exacerber les fractures au sein de l'ANC, des facteurs qui pourraient rendre difficile l'établissement d'un cadre politique stable.

Parmi ses priorités, le gouvernement d'union devrait se concentrer sur une croissance économique rapide, inclusive et durable, la promotion de l'investissement en capital fixe, la création d'emplois, la réforme agraire et le développement des infrastructures, a déclaré l'ANC.

"Le résultat des élections est largement favorable aux perspectives économiques et fiscales, par rapport aux autres options", a déclaré S&P Global Ratings mardi, mais elle a également indiqué que le gouvernement était confronté à une bataille difficile pour relancer la croissance et maintenir la discipline fiscale, tout en naviguant dans les nouvelles réalités de la politique de coalition.

"Malgré un résultat raisonnablement constructif, les différences idéologiques importantes entre l'ANC et la DA sur des questions telles que la discrimination positive et la politique étrangère pourraient déstabiliser le gouvernement", a déclaré S&P.

Parmi les petits partis du gouvernement d'union, on trouve le parti socialement conservateur Inkatha Freedom Party et l'alliance patriotique de droite.

HAUSSE DES MARCHÉS

Les marchés financiers ont accueilli favorablement le gouvernement d'union. L'indice bancaire sud-africain, considéré comme un indicateur des perspectives de reprise de l'économie locale, a augmenté de 19 % depuis le 7 juin, date à laquelle l'ANC a annoncé qu'il chercherait à former un gouvernement d'union.

Le rand, l'une des rares monnaies des marchés émergents à avoir progressé depuis le début de l'année, et les obligations d'État locales (ZAR 2030=>) ont également réagi positivement.

"L'écart entre nos obligations et les obligations américaines est pratiquement revenu à son niveau d'avant les élections", a déclaré Mike van der Westhuizen, gestionnaire de portefeuille chez Citadel, une société locale de gestion de patrimoine. "La prime de risque des obligations est en quelque sorte à sa juste valeur", a-t-il ajouté.

Les investisseurs s'attendent à ce que le gouvernement d'union accélère le rythme des plans de réforme existants de l'ANC pour les secteurs de l'électricité, des chemins de fer et des ports. Ces réformes sont nécessaires pour relancer une économie qui a à peine progressé au cours de la dernière décennie et dont le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde.

La DA a approuvé un programme gouvernemental appelé "Operation Vulindlela", un terme zoulou signifiant "libérer le chemin", qui a été lancé en 2020 par le gouvernement dirigé par l'ANC afin d'accélérer les réformes structurelles.

Adam Furlan, gestionnaire de portefeuille pour les marchés émergents à revenu fixe chez NinetyOne investments, le plus grand gestionnaire d'actifs d'Afrique du Sud, a déclaré que le désir de la DA de soutenir l'initiative est de bon augure pour la continuité de la politique.

"Nous nous attendons à ce que cela se poursuive et, espérons-le, à un rythme plus soutenu", a déclaré M. Furlan.

M. Ramaphosa devrait annoncer la composition de son nouveau cabinet, en consultation avec ses nouveaux partenaires de coalition, quelques jours après son investiture mercredi.

Certains analystes se sont inquiétés du fait qu'il était peu probable que l'ANC renonce au portefeuille clé des finances.

"Le meilleur scénario pour les prix des actifs est que la DA obtienne la responsabilité des finances, des entreprises publiques et de l'énergie, et le pire est que sa représentation au sein du cabinet ne soit que symbolique", a déclaré Tellimer market research dans une note.