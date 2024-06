La confiance des consommateurs sud-africains s'est légèrement améliorée au cours du deuxième trimestre grâce à la diminution du nombre d'heures de délestage et à la baisse des prix du carburant et des denrées alimentaires, mais l'incertitude entourant les élections nationales a maintenu certains consommateurs dans l'inquiétude, selon des données publiées jeudi.

L'indice de confiance des consommateurs (CCI), sponsorisé par la First National Bank (FNB) et compilé par le Bureau for Economic Research (BER), s'est amélioré pour atteindre moins 12 points au cours du trimestre, contre moins 15 points au cours du premier trimestre.

"Des développements positifs tels que l'arrêt des délestages au cours du deuxième trimestre, des réductions substantielles des prix des carburants en juin ... une décélération significative de l'inflation alimentaire ont probablement renforcé les niveaux de confiance, en particulier parmi les consommateurs à faibles et moyens revenus", a déclaré Mamello Matikinca-Ngwenya, économiste en chef de la FNB.

Cependant, la confiance des ménages à hauts revenus est restée largement inchangée à l'approche des élections nationales et dans un contexte de taux d'intérêt toujours élevés.

"Les taux d'intérêt élevés et l'incertitude quant aux partis qui feront partie du gouvernement d'unité nationale de l'Afrique du Sud (GNU) ont probablement maintenu le couvercle sur la confiance des ménages à revenu élevé", a déclaré M. Ngwenya.

"Si le gouvernement d'union nationale reste intact et que le JSE et le taux de change du rand conservent leurs gains récents, il est possible que la confiance des hauts revenus s'améliore au cours du troisième trimestre.

Le Congrès national africain (ANC) et son principal rival, l'Alliance démocratique, dirigée par les Blancs et favorable aux entreprises, ont accepté de travailler ensemble au sein du nouveau gouvernement d'unité nationale de l'Afrique du Sud.

Les investisseurs s'attendent à ce que le gouvernement d'unité nationale accélère le rythme des plans de réforme existants pour les secteurs de l'électricité, des chemins de fer et des ports, nécessaires pour relancer une économie qui a à peine progressé au cours de la dernière décennie et dont le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde.