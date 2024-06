Les changements réglementaires qui imposeront une taxe à l'importation de 45 % sur tous les articles d'habillement importés en Afrique du Sud mettront les détaillants locaux sur un pied d'égalité, a déclaré jeudi le PDG du détaillant de mode Mr Price.

Anthony Thunström, PDG du détaillant de mode haut de gamme TFG, a déclaré aux investisseurs la semaine dernière que le groupe et d'autres détaillants de vêtements locaux avaient collaboré avec le South African Revenue Service (SARS) et les autorités douanières "pour s'assurer que les importations de pure player soient soumises à des droits similaires à ceux des produits que nous importons dans le pays".

Les détaillants locaux et les détaillants en ligne ont fait part de leurs préoccupations concernant les acteurs chinois de la mode rapide en ligne, Shein et Temu, qui exploitent les failles fiscales en exportant des produits vers l'Afrique du Sud en petites quantités pour éviter des droits de douane plus élevés.

L'Afrique du Sud impose des droits d'importation de 45 %, plus une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 15 %, sur les colis de vêtements importés d'une valeur supérieure à 500 rands (27,14 dollars). Les colis d'une valeur inférieure à ce montant sont soumis à des droits d'importation d'environ 20 % et ne sont pas soumis à la TVA.

"C'est indéniable, vous ne pouvez pas dire que les acteurs étrangers du commerce électronique n'ont pas eu d'impact sur le marché", a déclaré Mark Blair, directeur général de Mr Price, aux investisseurs.

À la suite de la répression, "dans de nombreux cas, vous verrez les prix de détail mondiaux augmenter de près de 40 %. Pour nous aussi, les règles du jeu seront plus équitables", a-t-il ajouté.

Les détaillants locaux affirment que ces pratiques donnent aux marchands en ligne étrangers un avantage déloyal sur le marché local, car ils importent généralement des marchandises en vrac par fret maritime, paient des droits une fois que les marchandises arrivent au port et supportent des coûts logistiques supplémentaires pour déplacer les produits jusqu'à ce qu'ils parviennent au consommateur.

Ces coûts font qu'il leur est difficile de s'aligner sur les prix proposés par Shein et Temu, dont les prix ont fortement stimulé la demande.

Les "engagements que nous avons reçus de SARS, à partir du 1er juillet, les colis de moins de 500 rands qui faisaient l'objet d'un droit de douane minimal seront désormais taxés exactement au même taux de 45 % plus la TVA que nous paierions", a déclaré M. Thunström.

Le porte-parole du SARS, Anton Fisher, a déclaré que le service des recettes attendait de tous les contribuables et commerçants qu'ils respectent la législation fiscale et douanière du pays et qu'ils paient les droits de douane et la TVA nécessaires.

(1 $ = 18,4250 rands)