Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche la composition du gouvernement d'unité nationale après des semaines de négociations prolongées et parfois acrimonieuses.

M. Ramaphosa a maintenu Enoch Godongwana, du Congrès national africain, au poste de ministre des finances et a nommé l'ancien chef de l'opposition John Steenhuisen au poste de ministre de l'agriculture, intégrant l'Alliance démocratique et d'autres partis dans son nouveau cabinet de coalition.

COMMENTAIRES :

MICHAEL KAFE, ECONOMISTE, BARCLAYS

"Le nouveau cabinet du président Ramaphosa comprend des ministres de l'opposition dans des portefeuilles clés qui pourraient aider à conduire des réformes structurelles et à stimuler la croissance. D'un point de vue stratégique, tous les ministres de l'opposition sont étroitement liés aux députés de l'ANC, et le président a également veillé à ne pas exclure les segments de gauche de sa base électorale.

"Dans l'ensemble, le fait que la DA se soit vu proposer des ministères clés où l'injection d'idées nouvelles et la mise en œuvre d'importantes réformes structurelles pourraient contribuer à placer l'économie sur la voie d'une croissance plus forte devrait être perçu positivement par les marchés. Le fait que l'EFF ne se soit vu proposer aucun poste sera probablement perçu de manière positive également".

JEE-A VAN DER LINDE, ÉCONOMISTE PRINCIPAL, OXFORD ECONOMICS

"Le sentiment de soulagement sera palpable lorsque M. Ramaphosa aura enfin nommé son exécutif à l'issue de négociations prolongées et souvent laconiques avec ses nouveaux partenaires de coalition. Travailler en vase clos n'est tout simplement pas une option pour le nouveau gouvernement et il sera très important de trouver un accord sur les questions épineuses.

"Le nouveau cabinet ayant enfin été dévoilé et la plupart des incertitudes ayant été levées, le gouvernement peut enfin s'atteler à la tâche. Bien qu'il reste à voir si le GUN sera en mesure de résoudre les problèmes économiques de l'Afrique du Sud, nous considérons qu'il s'agit d'une issue favorable aux entreprises.

ANDREW MATHENY, ÉCONOMISTE, GOLDMAN SACHS

"Selon nous, le résultat du cabinet issu des élections d'il y a un mois laisse présager une continuité politique, en particulier une poursuite de l'assainissement budgétaire, l'excédent primaire étant susceptible de passer de 0,5 % du PIB pour l'exercice 23/24 à 1 % du PIB pour l'exercice 24/25 (conformément aux plans existants). Ce point de vue est renforcé par la reconduction du ministre des finances Enoch Godongwana. Compte tenu de l'accord multipartite au sein du nouveau gouvernement, nous voyons un certain potentiel de hausse pour les réformes, qui pourraient s'accélérer en raison d'une plus grande responsabilité et d'un meilleur contrôle qui pourraient se traduire par une meilleure mise en œuvre de la politique.

"En revanche, les risques politiques sont plus importants en raison des désaccords potentiels au sein de la coalition, qui pourraient nuire à l'efficacité du gouvernement. Du point de vue du marché, nous considérons les derniers développements comme positifs, car le marché est susceptible d'évaluer l'incertitude persistante à court terme au cours des dernières semaines de négociations entre la coalition et le cabinet."

ZIYANDA STUURMAN, ANALYSTE PRINCIPAL, AFRIQUE, EURASIA GROUP

"Ramaphosa a apporté plusieurs changements. Par exemple, les ministères de l'énergie et des mines ont été séparés.

"Des entités publiques cruciales telles que la compagnie nationale d'électricité Eskom et l'autorité portuaire et ferroviaire Transnet seront désormais gérées respectivement par les ministères de l'énergie et des transports. L'intégration d'Eskom et de Transnet dans les départements gouvernementaux concernés prendra probablement plusieurs semaines et la façon dont les nouveaux ministres gèreront ce nouveau rôle sera un élément clé à surveiller.