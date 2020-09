Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En août, de façon un peu contre-intuitive puisque la fin d'année s'annonce très incertaine sur les plans économique et politique, les investisseurs ont semblé retrouver de l'appétit au risque, commente Gilles Guibout, responsable des actions européennes chez AXA IM. Surfant sur la reprise économique et l'évolution de la situation sanitaire, les marchés actions ont finalement profité de la torpeur estivale pour reprendre le chemin de la hausse, tandis que l'or baissait légèrement et que les taux longs américains et allemands remontaient.Toutefois souligne Gilles Guibout, le fait marquant du mois est à chercher du côté des changes avec un nouvel affaiblissement du dollar qui, s'il devait se poursuivre, pourrait finalement impacter la croissance des sociétés européennes.Sur le mois, le DJ Eurostoxx dividendes réinvestis progresse de 3,5 %. Les secteurs cycliques, (industrie, consommation discrétionnaire, énergie, finance) ont été les plus recherchés au détriment des secteurs défensifs (santé, consommation durable) qui se trouvent également pénalisés par la faiblesse du dollar.Au cours des prochaines semaines, si les marchés actions pourraient très certainement saluer une éventuelle annonce d'un vaccin, il semble néanmoins que les niveaux de valorisation n'offrent qu'un potentiel d'appréciation limité, estime le professionnel.Selon lui, un regain d'incertitude sur la vigueur de la reprise et/ou sur la capacité des gouvernements à implémenter les plans de soutien pourrait ouvrir la voie à une correction.Plus que jamais, AXA IM continue d'être sélectif dans son choix de valeurs et privilégie les sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires et/ou des marges, seule garantie de la capacité à générer des résultats et des dividendes dans la durée.