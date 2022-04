Analyse - Des armes et du pouvoir : Se positionner pour une nouvelle ère dans les actions européennes

La plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale a soudainement éveillé les gouvernements à l'urgence de rendre leurs économies moins dépendantes des importations de pétrole et de gaz de la Russie et de renforcer leurs propres capacités de sécurité militaire.

Après avoir initialement plongé à leur plus bas niveau depuis 12 mois, dans un contexte de sorties de capitaux record dues aux craintes que la guerre ne provoque un choc de stagflation, les actions européennes se sont rapidement redressées. Les actions de la société de défense allemande Rheinmetall valent deux fois plus qu'avant le conflit, tandis que les actions du fabricant d'éoliennes Vestas Wind Systems ont bondi d'environ 40 % jusqu'à présent.

Le marché plus large a récupéré 11 % en un mois et se rapproche de son record du 4 janvier, avec des évaluations globales présentant une décote de 34 % par rapport au marché américain.

"L'argument TINA ("There is No Alternative" to stocks) n'est pas aussi fort qu'il l'était, mais ... les rendements que vous pouvez obtenir sur de nombreuses parties de l'espace actions - en particulier l'énergie, les matériaux et les finances - sont toujours votre meilleure source de revenu en ce moment", a déclaré Benjamin Jones, directeur de la recherche macro chez Invesco.

Graphique : Décote du PE européen par rapport au PE américain

Le sac à provisions des investisseurs a radicalement changé depuis le 24 février, date à laquelle la Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

"L'Europe va connaître une transition vers une plus grande indépendance et redéfinir nombre de ses secteurs et paradigmes économiques", a déclaré Eric Lopez, responsable de la recherche sur les actions EMEA chez BofA Global Research.

"Les conséquences iront du développement de nouvelles industries à l'accélération des industries existantes, en passant par des infrastructures et des technologies supplémentaires, tout en atteignant l'indépendance et le leadership pour certains", a-t-il ajouté. Avec son coûteux plan REpowerEU, la Commission européenne veut remplacer plus de 70 % des importations de gaz russe cette année en augmentant les achats de gaz naturel liquéfié, d'énergie verte et de stockage de gaz. Les flux d'investissement au niveau régional continuent d'être en territoire négatif pour l'Europe avec des sorties nettes de 17,9 milliards de dollars jusqu'à présent cette année, selon la BoFA.

Mais les données de Morningstar ont montré 2,1 milliards d'euros d'entrées de fonds dans le secteur européen de l'énergie cette année, tandis que les actions d'une poignée de sociétés européennes de défense ont atteint des rendements à deux chiffres depuis le début de la guerre.

Graphique : Actions de la défense européenne

L'Allemagne et la Suède ont déclaré qu'elles prévoyaient d'augmenter fortement les dépenses de défense pour atteindre environ 2 % de leur production économique.

BofA estime à 200 milliards d'euros (218,08 milliards de dollars) l'augmentation des dépenses annuelles dans le secteur si tous les pays européens s'engageaient à consacrer 2 % de leur produit intérieur brut à la défense.

Les actions liées aux matières premières ainsi que les actions financières ont été les secteurs préférés depuis le début de la guerre, avec la flambée des prix du pétrole et des autres matières premières. Les soins de santé reviennent en vogue pour leurs caractéristiques défensives.

Graphique : Les secteurs européens en 2022

"LOIN DE CES INDICES"

Lale Akoner, stratégiste de marché senior chez BNY Mellon Investment Management, a déclaré que ses meilleurs choix sont le FTSE 100 de Londres, riche en matières premières, et l'indice norvégien. Elle évite le Dax allemand, pour sa forte exposition à l'énergie russe.

"Ce que je dis aux clients, c'est qu'il faut ... comprendre les nuances pour savoir quel pays est le plus dépendant du gaz naturel et de l'approvisionnement énergétique de la Russie", a-t-elle déclaré. "Donc, éloignez-vous de ces indices".

Le secteur européen de l'énergie suscite beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs. Le plan REPowerEU devrait être positif pour les acteurs du secteur des énergies renouvelables comme RWE, Orsted et EDP Renovveis.

Les plans visant à accélérer le développement des approvisionnements alternatifs en gaz et du GNL auront besoin d'infrastructures de soutien, ce qui pourrait mettre E.ON, Italgas, Snam, Terna, Red Elctrica et Enags dans la ligne de mire pour le développement potentiel de réseaux.

"Ce qui s'est passé en Russie et en Ukraine signifie tout d'un coup que la transition énergétique des combustibles fossiles vers des alternatives plus renouvelables n'est désormais plus seulement une question environnementale, mais aussi une question de sécurité", a déclaré M. Jones d'Invesco.