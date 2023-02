Les investisseurs mondiaux en actions trouvent les marchés européens à forte composante financière plus attrayants que leurs homologues américains remplis de valeurs technologiques onéreuses, dans leur quête de meilleurs rendements, alors que les signes de hausse des taux d'intérêt se multiplient.

Les banques représentent près de 16 % de l'indice STOXX 600 et ont profité de l'environnement de taux élevés, gagnant près de 20 % pour atteindre leur plus haut niveau en presque cinq ans.

En revanche, 35 % de l'indice S&P 500, le plus grand indice mondial en valeur de marché, sont des sociétés technologiques. Les valeurs technologiques de l'indice n'ont gagné que 9 % cette année, car la hausse des taux rend les bénéfices futurs des entreprises technologiques moins précieux.

Si l'on considère le marché au sens large, le STOXX 600 a ajouté près de 7,5 % en 2023, soit plus du double du gain de 3,4 % du S&P 500, marquant sa plus forte performance par rapport à l'indice de référence américain depuis 2017, selon les données de Refinitiv.

"Dans un marché qui préfère les investissements de style valeur dans un environnement de taux d'intérêt élevés, cela joue clairement en faveur de l'Europe", a déclaré Edward Stanford, responsable de la stratégie actions européennes chez HSBC.

Le marché européen des actions a connu la semaine dernière les sorties les moins importantes parmi les principales économies, soit 100 millions de dollars, tandis que les États-Unis ont enregistré les sorties les plus importantes, soit 9,1 milliards de dollars, selon la Deutsche Bank.

"Cela a été quelques bons mois pour l'Europe par rapport aux États-Unis, mais il y a plus de place pour que ce commerce se déroule au cours de 2023", a déclaré Hugh Gimber, un stratège du marché mondial chez J.P. Morgan Asset Management.

"L'attrait ne se situe pas seulement au niveau de l'indice, mais aussi au sein des secteurs."

Même si l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis un an a fait grimper le coût du gaz naturel et de l'électricité à un niveau record et a poussé la région au bord de la récession, l'économie européenne semble beaucoup moins fragile.

L'hiver a été plus chaud que d'habitude et les réservoirs de stockage de gaz de la région sont pleins. Avec les milliards d'euros d'aide gouvernementale aux foyers et aux entreprises, l'économie a fait preuve de résilience.

Surperformance relative du Stoxx par rapport au SPX

LE COUP DE POUCE DE LA CHINE

Une plus grande exposition à la Chine à un moment où les États-Unis tentent de réduire leur dépendance à l'égard de la deuxième économie mondiale a également aidé les constructeurs automobiles, les mineurs et les entreprises de luxe européens.

Les exportations de la zone euro vers la Chine représentent environ 3 % du PIB total de la région et 3,5 % de la production de l'Allemagne, selon Barclays.

La Bourse de Paris, qui abrite des grands noms du luxe tels que LVMH, Kering et Hermes International, a davantage profité de la demande chinoise, alors que son économie sort d'un strict verrouillage lié à la pandémie.

"Nous commençons à devenir plus positifs sur les biens de consommation discrétionnaire", a déclaré Laura Cooper, stratège macro senior chez BlackRock.

L'indice des valeurs vedettes françaises a atteint un record au début du mois, tandis que le FTSE 100 de Londres a récemment enregistré une série de sommets historiques.

"La résilience du consommateur est évidente avec les récentes données économiques, et largement en Europe par rapport aux États-Unis, car nous commençons à voir une détérioration de certains indicateurs de consommation aux États-Unis", a déclaré Cooper.

MOINS CHER EN EUROPE

Le STOXX 600 se négocie à environ 13 fois son ratio cours/bénéfice à 12 mois, tandis que le S&P 500 se négocie à environ 18 fois.

"L'Europe reste bon marché par rapport à ses homologues américains, mais cela, du moins au niveau de l'indice, a beaucoup à voir avec la composition sectorielle", a déclaré Julien Lafargue, chef de la stratégie de marché chez Barclays Private Bank.

Malgré cet avantage, il reste à voir si la surperformance des marchés européens se maintiendra à long terme.

Selon un sondage Reuters, les analystes et les stratèges se montrent prudents à l'égard des actions européennes et s'attendent à ce que le STOXX 600 recule légèrement en 2023, sur fond de réduction probable des bénéfices et de doutes sur les perspectives de la politique monétaire.

"En outre, ce qui détermine la performance à long terme, ce ne sont pas les valorisations mais les bénéfices. Et sur ce plan, nous ne voyons aucune raison de croire qu'il y a eu un changement de paradigme en faveur de l'Europe", a déclaré M. Lafargue.