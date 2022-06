En utilisant les divulgations publiques de Bridgewater, Breakout Point a calculé que le fonds basé dans le Connecticut a parié contre 21 sociétés européennes jusqu'à présent cette semaine, dans des secteurs allant de la finance à l'énergie. Parmi ses plus gros paris à découvert figurent le fournisseur d'équipements de semi-conducteurs ASML Holding NV (1 milliard de dollars), la société énergétique TotalEnergies SE (705 millions de dollars) et le fabricant de médicaments Sanofi SA (646 millions de dollars).

Banco Santander SA, BNP Paribas SA et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA et Intesa Sanpaolo SpA figurent également sur la liste des positions courtes de Bridgewater, ainsi que les compagnies d'assurance Allianz SE, ING Groep NV et AXA SA, selon Bridgewater.

"En ce qui concerne l'ampleur des ventes à découvert, nous ne nous souvenons pas qu'un autre gestionnaire de fonds s'en soit approché, à l'exception de Bridgewater lui-même", a déclaré Breakout Point, ajoutant que le fonds spéculatif fondé par le milliardaire Ray Dalio avait déjà fait des paris similaires au premier trimestre 2018 et en 2020.

Breakout Point a utilisé les divulgations publiques pour faire des calculs sur les positions courtes de Bridgewater. Selon la réglementation européenne, les fonds doivent divulguer les paris supérieurs à 0,5 % d'intérêts à découvert, ce qui signifie que les paris de Bridgewater contre les actions européennes pourraient être plus importants.

Il n'est pas clair, cependant, si ces positions sont une couverture contre d'autres paris. Bridgewater, qui gère 150 milliards de dollars d'actifs, n'a pas immédiatement commenté l'affaire.

Les paris de Bridgewater deviennent publics au cours d'une semaine où les banques centrales d'Europe et des États-Unis ont augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, dans un mouvement qui pourrait faire basculer les économies dans la récession.

Le journal Financial Times a d'abord fait état des paris de Bridgewater contre des actions d'entreprises européennes.