L'indice paneuropéen STOXX 600 a grimpé de 0,5 %, rebondissant après un "flash crash" au cours de la session précédente causé par un seul ordre de vente négocié par Citigroup Inc.

Le secteur du pétrole et du gaz a bondi de 4,1 % pour mener les gains parmi les secteurs européens, stimulé par BP, qui a augmenté de 5,8 %, car une solide performance opérationnelle stimulée par les prix élevés du pétrole et du gaz a aidé la société énergétique britannique à augmenter ses rachats d'actions.

Les secteurs sensibles à l'économie tels que les banques et les constructeurs automobiles ont progressé d'environ 2 % chacun, menant les gains tôt mardi alors que les rendements des obligations allemandes à 10 ans ont atteint 1 % pour la première fois depuis juin 2015. [GVD/EUR]

Dans la nuit, le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 3 % pour la première fois depuis décembre 2018, avant une réunion de la Réserve fédérale mercredi, au cours de laquelle les décideurs devraient augmenter le taux de 50 points de base pour contenir la flambée des prix. [US/]

Les actions européennes ont connu un mois d'avril difficile, lorsque les inquiétudes concernant le resserrement agressif de la politique monétaire, le verrouillage du COVID en Chine et la guerre en Ukraine ont alimenté les craintes d'un fort ralentissement économique mondial.

"Jusqu'à présent, cette année, l'inflation et les taux d'intérêt ont été au cœur des débats. Ce que les marchés essaient d'évaluer maintenant, c'est un ralentissement de la croissance mondiale et l'impact que cela aura sur la politique monétaire à l'avenir", a déclaré Dan Boardman-Weston, directeur général de BRI Wealth Management.

Les données ont montré que les prix à la production de la zone euro ont augmenté plus que prévu en mars, les prix de l'énergie ayant plus que doublé en glissement annuel, tandis que le chômage a atteint un nouveau record à la baisse.

Jack Allen-Reynolds, économiste senior pour l'Europe chez Capital Economics, a déclaré que les problèmes d'approvisionnement rencontrés par les entreprises de la zone euro se sont un peu atténués cette année, mais restent intenses. "Cela continuera à peser sur la production et à maintenir l'inflation à un niveau élevé."

La banque française BNP Paribas a bondi de 5,2 % après avoir enregistré une hausse meilleure que prévu de 19 % de son bénéfice net grâce à l'essor du commerce et réaffirmé ses objectifs de rentabilité à moyen terme.

Près de la moitié des sociétés du STOXX 600 ont publié leurs résultats du premier trimestre jusqu'à présent, et 71 % d'entre elles ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes, selon les données Refinitiv IBES, les plus fortes hausses provenant des secteurs de l'énergie et des matériaux.

Le fabricant allemand de produits chimiques Covestro a glissé de 4,9 % après avoir averti que les fermetures de COVID-19 en Chine affecteront considérablement l'activité au deuxième trimestre.