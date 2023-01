Le STOXX 600 pan-régional a augmenté de 0,5% à 0810 GMT, soutenu par les valeurs technologiques sensibles aux taux. Le secteur de l'énergie a ajouté 0,8 %.

Le STOXX 600 a terminé l'année 2022 avec de fortes pertes, entraînées par le resserrement agressif des politiques des banques centrales pour freiner la flambée des prix, le ralentissement économique, la guerre Russie-Ukraine qui a accru les pressions inflationnistes et les inquiétudes croissantes concernant les cas de COVID en Chine.

Le ministre allemand des finances s'attend à ce que l'inflation dans la plus grande économie d'Europe baisse à 7 % cette année et continue de baisser en 2024 et au-delà, mais il prévoit que les prix élevés de l'énergie seront la nouvelle normalité.

L'indice de référence allemand DAX a augmenté de 0,5 %.

Les bourses de Londres et de Dublin seront fermées pour le jour de l'an, tandis que les autres bourses européennes ont commencé l'année sur une note positive.

La Croatie a sonné la nouvelle année avec deux changements historiques, puisque le plus jeune membre de l'Union européenne a rejoint à la fois la zone Schengen sans frontières de l'UE et la monnaie commune, l'euro.