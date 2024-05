PARIS, 13 mai (Reuters) - Les Bourses européennes hésitent à l'ouverture lundi en l'absence d'indicateurs et de nouveaux catalyseurs.



À Paris, le CAC 40 est stable à 8.215,71 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax est inchangé, comme le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 et l'EuroStoxx 50 ne montrent pas de direction marquée, tandis que le Stoxx 600 prend 0,1%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones étant stable, contre une hausse de 0,11% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,23% pour le Nasdaq .



Les marchés poursuivent sur leur erre, la dernière réunion de la Réserve fédérale et le rapport mensuel sur l'emploi américain, publié le 3 mai, ayant propulsé les indices à la hausse, les investisseurs espérant que la banque centrale américaine assouplira sa politique cette année.



Ces perspectives seront mises à l'épreuve cette semaine par la publication de l'indicateur des prix à la production pour avril mardi, et par l'inflation CPI pour avril mercredi. Le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera après la publication des données PPI.



Mardi, l'inflation définitive en Allemagne pour avril pourrait également animer les échanges en cas de révision surprise.



Aux valeurs, Sanofi a annoncé lundi investir plus d'un milliard d'euros supplémentaires dans la production de médicaments en France et prend 1,06%, l'une des meilleures performances du CAC 40. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)