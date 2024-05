PARIS, 10 mai (Reuters) - Les marchés européens progressent à l'ouverture vendredi après la publication du PIB britannique au premier trimestre, meilleur que prévu, et avant un indicateur de sentiment aux États-Unis.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,45% à 8.224,79 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,4%, contre 0,57% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se renforce de 0,57%, l'EuroStoxx 50 de 0,48% et le Stoxx 600



de 0,57%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en hausse, le Dow Jones avançant de 0,22%, contre 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et 0,25% pour le Nasdaq .



L'activité au Royaume-Uni a rebondi à un rythme plus important qu'attendu par le consensus, et est sortie de la récession au premier trimestre.



Ajoutant à ces perspectives encourageantes, la Banque d'Angleterre a mis en avant sa confiance dans le ralentissement de l'inflation à 2% à l'occasion de sa dernière réunion de politique monétaire, suggérant que ses taux pourraient être assouplis plus qu'attendu par le consensus.



L'indicateur de sentiment du Michigan aux États-Unis est attendu à 14h00 GMT et aidera les investisseurs à affiner leurs perspectives pour l'économie américaine.



Aux valeurs, Legrand gagne 2,44% après que Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter".



Sanofi a annoncé vendredi un accord de licence avec Novavax, mais réagit peu en Bourse et prend 0,61%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)