Les actions européennes ont reculé mardi, les constructeurs automobiles et les sociétés minières étant en tête des pertes, alors que la faiblesse des données chinoises alimente les inquiétudes quant à un ralentissement économique, tandis que les investisseurs attendent de nouvelles données sur l'économie de la zone euro.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,2 %, la plupart des marchés régionaux étant dans le rouge.

Les constructeurs automobiles et les mineurs ont chuté de 1,2 % et 0,7 %, respectivement, après que les données ont montré que la production industrielle et la croissance des ventes au détail en avril en Chine ont été inférieures aux prévisions, suggérant que l'économie a perdu de l'élan au début du deuxième trimestre.

L'indice des télécommunications a baissé de 0,8 %, Telecom Italia chutant de 4,6 % après qu'un rapport ait indiqué que le créancier public italien envisageait de renoncer à son offre de 19,3 milliards d'euros (21 milliards de dollars) pour le réseau de lignes terrestres de la société.

Au Royaume-Uni, Vodafone a chuté de 3,9 % après que sa nouvelle patronne, Margherita Della Valle, a déclaré qu'elle supprimerait 11 000 emplois sur trois ans afin de simplifier le groupe de télécommunications et a averti d'une baisse de 1,5 milliard d'euros du flux de trésorerie disponible cette année.

Embracer Group a chuté de 11,6 % et s'est retrouvé en queue de peloton du STOXX 600 après que le développeur de jeux suédois a revu à la baisse ses prévisions d'EBIT ajusté pour l'ensemble de l'année.

Les investisseurs attendent maintenant une estimation rapide du PIB de la zone euro, le taux d'inflation d'avril de l'Italie et l'enquête ZEW sur le sentiment économique de l'Allemagne pour le mois de mai plus tard dans la journée. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; édition de Dhanya Ann Thoppil)