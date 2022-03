L'indice européen STOXX 600 avait gagné 0,6% à 0819 GMT. Les actions asiatiques se sont stabilisées après le rebond de la Bourse dans la nuit, suite aux commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui ont apaisé les craintes de hausses agressives des taux d'intérêt.

Le secteur européen du pétrole et du gaz a bondi de 1,9 % pour atteindre son plus haut niveau depuis deux ans, le Brent dépassant les 118 dollars le baril, les sanctions contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine suscitant des inquiétudes quant à l'approvisionnement. [O/R]

L'indice minier a progressé de 3,4 % pour atteindre un nouveau sommet en 13 ans, les prix de l'aluminium ayant atteint un niveau record, tandis que le nickel a atteint son plus haut niveau en 11 ans. [MET/L]

Les banques ont également progressé de 1,4 % après avoir subi de fortes baisses en début de semaine.

Parmi les valeurs individuelles, le London Stock Exchange Group a gagné 9,4 % après avoir déclaré que l'application de sanctions financières à l'encontre de la Russie n'aurait qu'un impact mineur sur ses activités.

La compagnie aérienne allemande Lufthansa a glissé de 3,9 % après avoir déclaré qu'elle ne pouvait pas fournir de perspectives détaillées pour 2022 en raison de la guerre en Ukraine et de la pandémie.