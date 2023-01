L'indice des prix à la consommation aux États-Unis est tombé à 6,5 %, conformément aux attentes.

L'euro a atteint un sommet de plus de sept mois à 1,08155 $. Il était dernièrement en hausse de 0,3 % à 1,0777 $.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a brièvement atténué certaines de ses baisses précédentes. Il était en baisse de 7 points de base sur la journée à environ 2,12 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a brièvement réduit ses gains avant d'atteindre un nouveau sommet sur la séance. Il était en hausse de 0,8 %. Les futures de Wall street étaient mitigés.

Et en Grande-Bretagne, les contrats à terme sur les obligations d'État ont fortement chuté avant de remonter et de revenir près de leur niveau antérieur. Le rendement des gilts britanniques à 10 ans a également été volatil, tombant brièvement à son plus bas niveau depuis près d'un mois, à 3,289 %, avant de se redresser.