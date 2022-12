L'euro a chuté de 0,8 % à un niveau aussi bas que 1,0430 $, après s'être négocié un peu plus haut dans la journée, et l'indice paneuropéen STOXX 600 a plongé à son plus bas niveau de la session après la publication des données et était en baisse de 0,4 %.

L'indice est maintenant prêt à briser six semaines de gains consécutifs.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro, qui évoluent en sens inverse des prix, ont inversé les baisses précédentes. Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a augmenté de 3 points de base dans la journée à 1,855 %, après avoir baissé d'environ 5 points de base avant la publication. Le rendement allemand à 2 ans, plus sensible aux changements des attentes en matière de taux d'intérêt, est resté inchangé à 2,04 %, après avoir chuté de 8 points de base avant les données.