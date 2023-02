L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,7% à 0935 GMT, en passe de rompre une série de trois jours de pertes après avoir enregistré son plus gros gain de janvier depuis 2015, alors qu'un hiver plus doux et la réouverture de la Chine ont éclairci les perspectives de l'économie de la zone euro.

L'indice de volatilité Euro STOXX a glissé à son plus bas niveau depuis plus d'un an, laissant entrevoir un apaisement de l'anxiété des investisseurs.

Les valeurs technologiques et immobilières sensibles aux taux ont bondi d'environ 3 % chacune, la première atteignant son plus haut niveau depuis dix mois.

La BCE devrait augmenter son taux de dépôt de 50 points de base (pb) à 2,5 % et prévoir d'autres hausses au cours des prochains mois, la seule question en suspens étant l'ampleur de ces hausses. La Banque d'Angleterre s'apprête également à relever ses taux d'intérêt de 50 points de base plus tard dans la journée.

"Les marchés sont à la recherche d'indications sur la direction que prendront les taux à partir de maintenant ; étant donné les panoramas mitigés de l'inflation de base qui reste stable, tous les yeux seront tournés vers ce que la BCE fera ensuite", a déclaré Edward Stanford, responsable de la stratégie des actions européennes chez HSBC PLC.

Les principaux indices de Wall street s'attendent à une ouverture en hausse, le S&P 500 et le Nasdaq ayant bondi mercredi après que les investisseurs aient pris en compte les remarques du président Jerome Powell, suite à la hausse de 25 points de base de la Fed.

Telecom Italia a grimpé de 9,0 % en tête du STOXX 600 après avoir reçu une offre non contraignante de la société d'investissement américaine KKR pour une participation majoritaire dans son réseau fixe.

Les actions de Meta Platforms Inc, cotées à Francfort, ont grimpé de 18 % après avoir annoncé des prévisions de revenus optimistes pour le premier trimestre et un rachat d'actions de 40 milliards de dollars.

Le fournisseur de micro-puces Infineon a gagné 6,3 % après avoir revu à la hausse ses perspectives pour 2023, tandis que le fabricant français de logiciels Dassault Systemes a augmenté de 4,3 % après avoir annoncé une forte croissance de ses revenus pour 2023.

Shell a progressé de 2% après avoir enregistré un bénéfice record de 40 milliards de dollars en 2022, tandis que l'espagnol Santander a gagné 4,1% après avoir annoncé une croissance annuelle de 1% de son bénéfice net au quatrième trimestre.

Le groupe énergétique autrichien OMV a baissé de 5,5 % après que les bénéfices de base du quatrième trimestre aient manqué les estimations.

Les estimations de croissance des bénéfices des sociétés du STOXX 600 au cours du quatrième trimestre ont diminué de moitié, passant de 14,5 % au début du mois de janvier à 7,3 %, selon les données de Refinitiv publiées mardi.

"Les bénéfices ont été inférieurs aux attentes, ce qui suggère que les effets du ralentissement économique commencent à se faire sentir sur l'activité des entreprises", a ajouté M. Stanford.