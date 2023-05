Les actions européennes ont augmenté vendredi, poussant le DAX allemand vers des niveaux record, soutenu par des signes de progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,4 % à 708 GMT, et devrait terminer la semaine avec de légers gains. Les mineurs et les sociétés de services financiers ont été les principaux gagnants parmi les secteurs européens.

Le DAX allemand a augmenté de 0,3%, après avoir clôturé à son plus haut niveau de 2023 jeudi. L'indice est à moins de 100 points de son record historique de 16 290,19, atteint en novembre 2021.

Le S&P 500 et le Nasdaq de Wall street ont enregistré leur plus forte clôture en plus de huit mois jeudi, portés par un optimisme croissant quant à la possibilité d'un accord sur le plafond de la dette américaine dans les jours à venir. [.N]

Les données ont montré que les prix à la production allemands ont augmenté légèrement plus que prévu à 4,1% en avril, en glissement annuel, maintenant probablement la Banque centrale européenne sur la voie de nouvelles hausses de taux d'intérêt.

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell et la présidente de la BCE Christine Lagarde devraient s'exprimer lors de tables rondes séparées plus tard dans la journée.