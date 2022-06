L'indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 1,1% à 0712 GMT, atteignant un nouveau plus bas d'un mois.

Les actions asiatiques ont chuté de plus de 2 %, également touchées par un avertissement COVID-19 de Pékin. Les marchés boursiers ont pris exemple sur la forte baisse de Wall Bourse vendredi, après que des données aient montré que l'IPC américain a augmenté de 8,6 % en mai, sa plus forte hausse depuis 1981. [.N]

Les secteurs cycliques tels que les voyages et les loisirs, les constructeurs automobiles et le pétrole et le gaz ont mené les pertes matinales en Europe sur les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale.

Les banques de la zone euro étaient en baisse de 2,8 %, déçues que la Banque centrale européenne n'ait pas révélé d'outil pour soutenir les obligations périphériques lors de sa réunion de la semaine dernière. [GVD/EUR]