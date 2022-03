Le prix du baril de brut, déjà en hausse en janvier en raison des inquiétudes concernant l'offre et des attentes d'un renforcement de la reprise économique mondiale, a grimpé en flèche depuis que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine le 24 février. Le prix du pétrole a maintenant plus ou moins doublé par rapport à son niveau le plus bas de début décembre.

Risquant de faire grimper encore plus les prix du carburant aux États-Unis, le président Joe Biden a imposé mardi une interdiction immédiate des importations de pétrole et d'autres produits énergétiques russes en représailles à l'invasion de l'Ukraine, avec le soutien massif des électeurs et des législateurs américains.

Cette interdiction vient couronner les sanctions américaines et européennes de grande envergure imposées à Moscou pour avoir lancé la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les frappes russes ont visé des villes ukrainiennes et tué des centaines de civils.

La Grande-Bretagne a également annoncé qu'elle supprimerait progressivement les importations de pétrole et de produits pétroliers russes d'ici à la fin de 2022.

"Par nature, le choc pétrolier est un choc cumulatif, pas un choc ponctuel, et la possibilité que le marché atteigne 150 dollars avant de revenir à 100 dollars est plus facile à digérer pour les investisseurs", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

"Mettre en vigueur des sanctions sans développer au préalable des contingences d'approvisionnement de substitution risque de faire grimper le Brent beaucoup plus haut."

Dans les échanges matinaux en Asie, le baril de Brent, référence mondiale, s'échangeait à 130,31 dollars, en hausse de 1,82% sur la journée mais toujours loin d'un pic de 139,13 dollars touché lundi.

Le brut West Texas Intermediate américain était en hausse de 1,41% à 125,45 dollars le baril.

La Russie qualifie ses actions d'"opération spéciale" et a déclaré en début de semaine que les prix pourraient grimper à 300 dollars le baril et qu'elle pourrait fermer le principal gazoduc vers l'Allemagne si l'Occident bloquait ses exportations de pétrole.

Sur les marchés boursiers, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,80 %, tandis que l'ASX 200 australien, riche en ressources, a augmenté de 1,14 %.

L'indice chinois CSI300 a progressé de 0,47 %, après avoir enregistré des gains plus importants, suite à de nouvelles données sur l'inflation reflétant une combinaison de demande intérieure faible et de prix élevés des matières premières.

À Tokyo, le Nikkei a augmenté de 1,1 %.

Les gains ont marqué un retournement de situation après trois sessions de fortes pertes qui ont fait chuter l'indice MSCI de plus de 6 % pour atteindre son plus bas niveau depuis fin septembre.

Ils ont également suivi une autre journée dans le rouge à Wall Bourse, où le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,56 %, le S&P 500 a perdu 0,72 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,28 %.

"Les marchés restent volatils, incapables d'évaluer avec confiance les implications du flux de nouvelles, étant donné l'état complexe de l'économie mondiale", a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior en matière de change à la National Australia Bank.

Alors que les actions ont repris leur souffle, le dollar a légèrement augmenté de 0,2 % par rapport au yen, valeur refuge, à 115,89, et a glissé de 0,12 % par rapport à un panier de ses pairs à 98,997.

L'euro était en hausse de 0,15 % à 1,0915 dollar et le rouble était coté à 122,5 pour un billet vert.

Les rendements du Trésor américain ont légèrement baissé, les obligations de référence à 10 ans ayant rapporté 1,8577 %, contre 1,871 % mardi soir. La dernière obligation à deux ans a rapporté 1,6129 %, contre 1,629 %.

Le prix de l'or a reculé après avoir atteint des sommets, l'or au comptant perdant 0,66 % à 2 038,95 $ l'once. [GOL/]