PARIS, 20 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont en légère hausse lundi en matinée, soutenues notamment par des nouvelles en provenance de Chine, mais les échanges sont peu étoffés en l'absence de d'indicateurs économiques majeurs en Europe et aux Etats-Unis et en raison de la fête chrétienne de la Pentecôte.



À Paris, le CAC 40 prend 0,22% à 8.185,79 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,23% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,23%.



L'indice EuroStoxx 50 grappille 0,02%, le FTSEurofirst 300 0,03% et le Stoxx 600 0,06%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,03% pour le Dow Jones , de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,14% pour le Nasdaq après une séance en ordre dispersé vendredi.



Les indices, tirés par la bonne tenue des places asiatiques après les mesures "historiques" prises par Pékin pour redresser le secteur clé de l'immobilier, tentent de conforter leurs récents records.



L'embellie des marchés a été alimentée par les derniers chiffres qui montrent un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à baisser à au moins deux reprises ses taux directeurs cette année.



Plusieurs responsables de la Fed et de la Banque centrale européenne (BCE), comme Michelle Bowman et Isabel Schnabel, ont toutefois prévenu que l'assouplissement monétaire anticipé par les marchés prendrait peut-être plus de temps que prévu.



Les marchés monétaires tablent actuellement sur une baisse des taux de la BCE de 65 points de base d'ici la fin de l'année, contre une réduction 75 points au début du mois



.



Sur le front de l'obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans prend environ un point de base, à 2,525%, après une hausse de près de sept points vendredi.



Aux valeurs, Atos recule de 0,86% alors que les créanciers obligataires du groupe informatique ont rejeté l'offre de reprise émanant du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en invoquant un projet incompatible avec leur propres intentions, selon une information publiée par La Tribune.



EPC Groupe plonge de 7,14%, la société de fabrication et distribution d'explosifs ayant annoncé lundi avoir fait l'objet d'une perquisition de la part de l'Autorité de la concurrence française.



Ryanair perd 1,06% malgré l'annonce d'un bénéfice annuel record de 1,92 milliard d'euros, en hausse de 34%. Le groupe s'est dit "prudemment optimiste" sur ses tarifs d'été.



La société britannique de jeu vidéo Keywords Studios s'envole de 61,49% après la confirmation par le fonds d'investissement EQT (+0,35%) de discussions avancées en vue de son rachat pour 2,2 milliards de livres.



Sur le marché des métaux et des matières premières, le Brent progresse de 0,42% à 84,33 dollars le baril après l'annonce de la mort du président iranien Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère, tandis que l'or a atteint un sommet historique, à 2.440,82 dollars l'once sur fond du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, qui ouvre la voie à une baisse des taux directeurs.



Sur le Stoxx 600, l'indice des ressources de base gagne 0,78% et celui de l'énergie 0,71% grâce aux mesures de relance dans l'immobilier décidées par la Chine. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)