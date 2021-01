Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes, qui s'étaient reprises jeudi, continuaient d'évoluer en territoire négatif vendredi à la mi-journée, toujours traversées par des craintes autour de mouvements spéculatifs et prenant acte d'indicateurs dégradés avant de nouvelles données américaines.

Vers 15h04, Paris lâchait 0,98%, Francfort 0,93%, Londres 1,33% et Milan 0,90% dans le sillage d'une clôture asiatique dans le rouge. A la Bourse suisse, l'indice vedette chutait de 1,78%.

A Wall Street, les contrats à terme sur le Dow Jones (-0,69%), le Nasdaq (-1,08%) et le S&P 500 (-0,80%) laissaient présager une ouverture en baisse.

"La quantité d'informations à digérer est conséquente pour les marchés entre les résultats d'entreprises, le stimulus à venir, la +guidance+ des banques centrales, les mesures de vaccination et de confinement ainsi que les récents chiffres américains sur l'emploi couplés aux mouvements des traders particuliers sur GameStop et AMC", analyse Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

Les investisseurs, rassurés la veille par le fait que plusieurs plateformes de trading ont imposé des restrictions sur certaines actions dans le sillage du phénomène Gamestop, craignaient un retour de la volatilité à la faveur d'un assouplissement de ces restrictions, selon David Madden, un analyste de CMC Markets.

Ils s'interrogeaient aussi sur l'approvisionnement en vaccins contre le Covid-19, l'Union européenne ayant indiqué vouloir contrôler les acheminements hors de l'UE des vaccins qui y sont produits.

Bruxelles a publié vendredi le contrat signé avec AstraZeneca pour son vaccin anti-Covid, dans le but de rappeler les engagements pris par le laboratoire, après l'annonce de retards de production annoncés par ce dernier.

L'exécutif européen réclamait avec insistance au groupe pharmaceutique la publication de ce contrat signé en août, portant jusqu'à 400 millions de doses de ce vaccin.

Et dans les indicateurs macroéconomiques, la perspective d'une reprise semblait bien lointaine.

"Etant donné que le confinement en Allemagne a été prolongé jusqu'à la mi-février et que la France pourrait décider d'un nouveau confinement national, il y a peu d'espoir que la croissance au premier trimestre 2021 soit impressionnante", note M. Madden.

Après l'Allemagne et quelques jours avant l'Italie ou la zone euro, la France et l'Espagne ont confirmé que leurs économies avaient subi une récession massive en 2020.

Le produit intérieur brut français a ainsi plongé de 8,3% l'an dernier tandis qu'en Espagne, le PIB s'est effondré de 11%. De son côté, le PIB allemand a connu une très faible hausse de 0,1% au quatrième trimestre 2020.

Aux Etats-Unis, les revenus et dépenses des ménages ainsi que les promesses de ventes de logements (NAR) en décembre, l'activité manufacturière de la région de Chicago et la confiance des consommateurs (Université du Michigan) pour janvier sont à l'agenda.

M6 s'envole, suivi de TF1

Le groupe français de télévision et de radio flambait (+8,87% à 14,48 euros) après des informations de l'agence Reuters indiquant que le groupe allemand Bertelsmann a proposé de vendre à Altice et Vivendi, parmi d'autres, sa part de contrôle dans le groupe. Dans son sillage, TF1 montait de 4,60% à 7,28 euros.

Varta et Evotec replongent

Outre-Rhin, le fabricant de piles et chargeurs Varta (-9,27% à 164,5 euros) et le chercheur en médicaments Evotec (-7,50% à 34,29) reculaient nettement, après avoir profité ces derniers jours d'un phénomène de rattrapage dans le sillage de la bataille autour de GameStop, qui oppose investisseurs ayant parié sur le titre à la baisse, et boursicoteurs défendant l'action.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 12H50 GMT (13H50 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait 0,94% par rapport à la clôture de jeudi, à 56,05 dollars.

Le baril américain de WTI pour le même mois s'appréciait dans le même temps de 0,46% à 52,58 dollars.

Vers 12H50 GMT (13H50 à Paris), le billet vert perdait 0,18% face à la monnaie unique européenne, à 1,2145 dollar pour un euro.

