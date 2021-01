PARIS (awp/afp) - Les marchés européens ont globalement reculé lundi après une semaine d'optimisme, rattrapés par les inquiétudes autour du Covid-19 à l'heure où la planète surveille les potentiels dégâts du variant britannique.

L'indice parisien CAC 40 a perdu 0,78%, le Dax à Francfort a lâché 0,80%, le FTSE 100 à Londres 1,09%, et l'indice de Milan 0,32%.

A Wall Street, à la mi-séance, le Dow Jones perdait 0,18%, le Nasdaq 0,67% et le S&P 500 0,33% vers 18H20 (17H20 GMT).

L'indice parisien s'était envolé de 2,80% la semaine dernière, sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-novembre, sur fond d'optimisme au sujet d'un prochain plan de relance de l'économie américaine par le futur président Joe Biden.

Le FTSE 100 avait "été envoyé à un plus haut depuis 10 mois et le Dax a enregistré un nouveau record" dans ce contexte positif, rappelle David Madden, analyste pour CMC Markets UK.

Or "on a assisté à quelques prises de bénéfices depuis ce matin", constate Valentin Bulle, gérant pour Dôm Finance, voyant également dans la journée de lundi "quelques raisons d'être plus conservateurs".

Le variant anglais du Covid-19, plus contagieux que la version initiale du virus, se dissémine progressivement dans le monde et inquiète quant aux conséquences possibles, comme de nouvelles restrictions de déplacement.

Sans que ce variant n'ait pour le moment fait de gros ravages, la pandémie a tué plus de 1,93 million de personnes depuis fin décembre 2019, d'après un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT. Plus de 90,19 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Par ailleurs, après l'optimisme initial concernant la relance américaine, quelques craintes émergeaient sur le potentiel inflationniste d'un paquet budgétaire ambitieux à l'initiative du futur occupant de la Maison Blanche.

Outre des aides aux entreprises, il a de fortes chances de comporter un coup de pouce supplémentaire aux Américains par l'intermédiaire d'un chèque de plusieurs centaines de dollars.

Les craintes inflationnistes ont déjà été observées à travers la hausse des taux d'intérêt sur le marché obligataire américain. Et sur le marché européen lundi, les taux souverains ont pris entre deux et cinq points de base.

"L'inflation va être un des feuilletons de l'année", résume Valentin Bulle.

Nuages chez Airbus, soleil chez Easyjet

Après avoir fortement progressé en début de séance, l'action Airbus a clôturé en recul de 0,36% à 89,78 euros, suite à l'annonce de la livraison de 566 avions commerciaux en 2020, soit un tiers (34%) de moins que l'année précédente.

La compagnie aérienne Easyjet (+2,09% à 803,04 pence) a de son côté annoncé une nouvelle facilité de prêt sur cinq ans pour 1,4 milliard de livres.

L'automobile en panne

Le titre Peugeot a perdu 1,59% à 21,73 euros et l'action Renault 2,69% à 35,66 euros, dans le sillage de la chute en 2020 du marché automobile allemand à son plus bas niveau depuis la réunification.

Outre-Rhin, Volkswagen a perdu 1,07% à 144,90 euros et Daimler 0,94% à 57,15 euros.

JCDecaux laminé

L'action JCDecaux a chuté de 7,98% à 16,27 euros, sanctionné par une baisse de recommandation de "neutre" à "sous-performer" par Exane BNP Paribas.

Ventes en hausse pour JD Sports

L'enseigne de vêtements de sport britannique a profité (+3,81% à 883,20 pence) de ventes semestrielles en hausse de 5% sur un an, notamment grâce à l'essor des commandes en ligne.

Les indices en bref

Paris - CAC 40: -0,78% à 5.662,43 points

Londres - FTSE 100: -1,09% à 6.798,48 points

Francfort - Dax: -0,80% à 13.936,66 points

Milan - FTSE MIB: -0,32% à 22.722,01 points

Madrid - IBEX 35: -0,60% à 8.357,50 points

Zurich - SMI: +0,67% à 10.870,42 points

Amsterdam - AEX: -0,49% à 642,42 points

Bruxelles - BEL 20: -1,37% à 3.710,28 points

Lisbonne - PSI 20: -2,05% à 5.137,93 points

alb/soe/esp