PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont reculé jeudi au lendemain d'une nette progression, plutôt insensibles à une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) sans surprise mais lors de laquelle les dirigeants se sont montrés inquiets quant à la virulence de la pandémie.

Paris a lâché 0,67%, Francfort 0,11%, Londres 0,37%, et Milan 0,98% au lendemain d'un vent d'optimisme ayant accompagné l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche.

Les gardiens de l'euro ont opté jeudi pour le statu quo concernant leur panoplie d'outils anti-crise sensiblement renforcés lors de leur dernière réunion de décembre.

La principale arme de la BCE, le programme d'achat d'urgence face à la pandémie (PEPP) lancé en mars pour maintenir des conditions de financement favorables, continue de porter sur 1.850 milliards d'euros à dépenser d'ici mars 2022.

"La BCE reste en pilote automatique et, hors scénario apocalyptique, nous n'attendons pas de nouvelle décision au premier semestre", indique Konstantin Veit, gérant chez Pimco.

"Les projections économiques de décembre reposaient déjà sur l'hypothèse selon laquelle les mesures restrictives de lutte contre la crise sanitaire seraient maintenues tout au long du premier trimestre", signale de son côté William De Vijlder, chef économiste de BNP Paribas.

"Par conséquent, la BCE peut attendre", ajoute-t-il.

L'institution de Francfort a toutefois fait part de son inquiétude quant au "risque sérieux" que fait peser sur la reprise la virulence de la pandémie.

Découvert au Royaume-Uni, le variant du Covid-19 a été l'une des principales raisons de l'explosion du nombre de contaminations ces dernières semaines dans la région, aboutissant mercredi à un record de 1.820 décès en 24h.

La pandémie a fait plus de 2,075 millions de morts dans le monde et plus de 96,8 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Avec une hausse sensible des contaminations mercredi en France, les germes d'un possible troisième confinement sont plantés dans l'Hexagone.

"C'est cornélien pour l'État, mais on a compris qu'il ne voulait pas pas lâcher l'économie", rassure Thierry Claudé, gérant pour Kiplink Finance.

Les investisseurs ont également pris connaissance jeudi des derniers chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux États-Unis: du 10 au 16 janvier, 900.000 personnes se sont inscrites, selon le département du Travail.

Sur le marché obligataire, le taux à dix ans des principaux Etats de la zone euro a avancé dans une fourchette entre 3 points de base pour la France et l'Allemagne et 7 pour l'Italie, dans un contexte politique fragile.

Volkswagen rate le coche du CO2

Le constructeur automobile (+2,80% à 162,04 euros) a raté en 2020 de 0,5 gramme les normes européennes d'émissions de CO2, malgré un bond des ventes de voitures électriques, mais s'est dit jeudi confiant pour l'année en cours.

Une éventuelle amende, qui pourrait dépasser 100 millions d'euros selon la règlementation européenne, "n'aura pas d'impact" sur le résultat au 4e trimestre car des provisions ont déjà été mises de côté, a précisé le constructeur allemand.

Pierre et Vacances à la peine

Pierre et Vacances a souffert (-3,93% à 11,00 euros), le numéro un européen des résidences de loisirs ayant vu son activité divisée par deux au premier trimestre de son exercice décalé 2020-2021.

Pets At Home profite du confinement

L'enseigne britannique de magasins pour animaux domestiques (+2,18% à 412,00 pence), dont les magasins peuvent ouvrir pendant le confinement, a vu ses ventes bondir au cours des trois derniers mois de 2020 et s'attend à être rentable pour l'exercice annuel achevé fin mars.

Les indices en bref

Paris - CAC 40: -0,67% à 5.590,79 points

Londres - FTSE 100: -0,37% à 6.715,42 points

Francfort - Dax: -0,11% à 13.906,67 points

Milan - FTSE MIB: -0,98% à 22.428,93 points

Madrid - IBEX 35: -1,00% à 8.122,10 points

Zurich - SMI: -0,30% à 10.913,11 points

Amsterdam - AEX: +0,69% à 663,88 points

Bruxelles - BEL 20: +0,64% à 3.771,09 points

Lisbonne - PSI 20: -0,28% à 5.055,77 points

