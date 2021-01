Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes, qui s'étaient reprises jeudi, renouaient avec leurs vieux démons vendredi matin, dans le sillage de leurs homologues asiatiques, perturbées par des craintes sur la liquidité en Chine et l'approvisionnement en vaccins.

Peu après l'ouverture, vers 09H55 (08H55 GMT), Paris lâchait 1,05%, Francfort 0,92%, Londres 0,87% et Milan 1,16%.

Les Bourses asiatiques ont de leur côté clôturé de nouveau en net recul, sans profiter du rebond de Wall Street la veille, les indices japonais Nikkei et Topix perdant 1,89% et 1,64%, tandis que l'indice de Hang Seng à Honk Kong a lâché 0,94%, celui de Shanghai 0,63% et celui de Shenzhen 0,75%.

La Bourse de New York a en effet retrouvé des couleurs jeudi, alors que la poussée spéculative autour du phénomène GameStop s'est dégonflée.

"Outre des chiffres macroéconomiques rassurants aux Etats-Unis, la décision de certaines plateformes de limiter l'achat de certaines petites valeurs par des +boursicoteurs+, semble avoir rassuré les opérateurs" jeudi, commente Sebastian Paris Horvitz, stratégiste chez LBPAM.

Mais ce vendredi, "c'est l'Asie qui inquiète avec des craintes de tension sur la liquidité. En effet, le taux du marché monétaire en Chine a atteint son plus haut niveau depuis près de six ans, ce qui montre que la liquidité interbancaire reste tendue même après une intervention de la banque centrale chinoise cette semaine", explique John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

Les investisseurs s'interrogeaient aussi sur l'approvisionnement en vaccins contre le Covid, l'Union européenne ayant indiqué vouloir contrôler les acheminements hors de l'UE des vaccins qui y sont produits.

Le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca subit en effet depuis plusieurs jours les foudres des 27 en raison de retards de livraisons.

La perspective d'une reprise rapide de l'économie, à la faveur de la mise en place des campagnes de vaccination, semblait donc s'éloigner, sur fond de statistiques macroéconomiques toujours déprimées.

En France, le PIB a chuté de 8,3% en 2020, selon une première estimation, tandis que l'Espagne a vu son PIB s'effondrer de 11% en 2020.

Ces chiffres, couplés à ceux des exportations allemandes qui ont chuté plus qu'attendu en décembre, "laissent un goût amer étant donné la perspective croissante d'une récession en forme de W à travers l'Europe", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Selon une première estimation, le PIB allemand au quatrième trimestre a légèrement progressé (+0,1%) au quatrième trimestre.

Aux Etats-Unis, les revenus et dépenses des ménages ainsi que les promesses de ventes de logements (NAR) en décembre, l'activité manufacturière de la région de Chicago et la confiance des consommateurs (Université du Michigan) pour janvier sont à l'agenda.

JCDecaux prospère

A Paris, le géant de l'affichage publicitaire JCDecaux montait de 2,24% à 16,45 euros en dépit de la perte de près de 40% de ses revenus en 2020, qui retombent à 2 milliards d'euros à l'issue d'une année marquée par les confinements et restrictions sanitaires.

SAP met un pied à Wall Street

SAP perdait 1,51% à 106,66 euros alors que l'éditeur de logiciels allemand a introduit en Bourse jeudi à Wall Street une part minoritaire de sa filiale Qualtrics, spécialiste de "l'experience management". SAP a aussi fait état d'une baisse de 1% de son chiffre d'affaires 2020, malgré une hausse des revenus du "cloud".

Mercato vestimentaire

Le groupe de vente de vêtements en ligne britannique Boohoo (+1,05% à 337,50 pence) a annoncé être en "négociations exclusives" avec Arcadia, en faillite, pour le rachat éventuel des marques Dorothy Perkins, Wallis et Burton.

Asos (-5,17% à 4.490,00 pence), le rival de Boohoo, convoite pour sa part la marque vedette d'Arcadia, la chaîne de "fast fashion" Topshop.

Du côté des devises et du pétrole

Vers 09H20 (08H20 GMT), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars baissait de 0,3% à 55,36 dollars le baril.

La monnaie unique européenne perdait du terrain face au billet vert, à 1,2103 dollar contre 1,2119 la veille.

afp/jh