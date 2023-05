Les actions asiatiques étaient majoritairement en hausse mardi, les investisseurs se réjouissant de la perspective que la plus grande économie du monde évite un défaut de paiement majeur, améliorant ainsi le sentiment dans la plupart des classes d'actifs.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,4 % tôt mardi, après que les actions américaines aient été fermées lundi pour les vacances du Memorial Day. L'indice est en baisse de 1,3 % depuis le début du mois.

Les actions australiennes ont augmenté de 0,03% tandis que l'indice boursier Nikkei a glissé de 0,28%, se calmant un peu après que la référence japonaise ait atteint un plus haut de 33 ans grâce à l'optimisme sur l'accord de la dette américaine et un yen plus faible, qui aide les exportateurs du pays.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a grimpé de 0,31 %, tandis que l'indice chinois CSI300 a reculé de 0,06 %.

Dans les échanges asiatiques, les bons du Trésor américain à plus longue échéance se sont redressés mardi, les opérateurs obligataires ayant accueilli favorablement l'accord visant à suspendre la limite d'emprunt de Washington.

Malgré ces encouragements, les investisseurs estiment que les marchés ne sont pas sortis d'affaire cette année.

"Les États-Unis ont mal résolu les négociations sur le plafond de la dette, avec une augmentation considérable de la dette publique et aucune réduction réelle des dépenses, mais cela a permis d'alléger la pression pour l'instant", a déclaré James Rosenberg, conseiller chez le courtier Ord Minnett à Sydney.

"Il y a toujours une énorme déconnexion entre les marchés obligataires et les actions. Le marché obligataire laisse entendre que la probabilité d'une récession américaine au cours de l'année prochaine est de l'ordre de 70 %. Ces signaux contrastent fortement avec la résistance du marché des actions."

L'accord suspend le plafond de la dette jusqu'en janvier 2025 en échange d'une limitation des dépenses et d'une réduction des programmes gouvernementaux.

Les marges étroites à la Chambre des représentants et au Sénat signifient que les modérés des deux camps devront soutenir le projet de loi pour qu'il soit adopté.

Les rendements de référence à 10 ans ont baissé de 6 points de base à l'ouverture des marchés à Tokyo pour atteindre 3,7596 %. Les rendements à 30 ans ont baissé de 5,5 points de base à 3,9207%.

Alors que les marchés américains étaient fermés lundi, le S&P 500 e-minis était en hausse de 0,32%, reflétant la réaction positive à l'accord sur la dette.

L'accord sur la dette étant soumis à l'approbation du Congrès, les analystes de JB Were ont déclaré qu'il pourrait y avoir jusqu'à 600 milliards de dollars d'émissions de bons dans les six à huit semaines à venir.

"La liquidité du système bancaire étant drainée par l'émission de bons, quel pourrait être l'impact sur les marchés au sens large ? Certaines estimations suggèrent que cela pourrait être l'équivalent d'une hausse de taux de 25 points de base en ce qui concerne les conditions financières", ont écrit les analystes de la société d'investissement dans une note mardi.

Le dollar a augmenté de 0,02% mardi contre le yen à 140,47, juste en dessous du plus haut de l'année de 140,91 atteint lundi.

L'euro était en hausse de 0,1% sur la journée à 1,0714 $, ayant perdu 2,78% en un mois, tandis que le Dollar Index, qui suit le billet vert contre un panier de devises d'autres partenaires commerciaux majeurs, a glissé à 104,23, juste à côté d'un plus haut de plus de deux mois. Il s'est également négocié près d'un pic de six mois contre le yuan chinois.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,3 % pour atteindre 72,89 dollars le baril. Le pétrole Brent est tombé à 77,05 dollars le baril.

L'or était en légère baisse, le prix au comptant s'établissant à 1 942,39 dollars l'once.