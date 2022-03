L'indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 2,4 % à 8 h 12 GMT. Le DAX allemand a chuté de 3,7 %, l'indice ayant perdu plus de 20 % par rapport au record de clôture du 5 janvier, et entrant dans ce que l'on appelle un marché baissier.

Les fortes hausses des géants londoniens des mines et de l'énergie ont partiellement compensé les pertes du FTSE 100, qui a chuté de 1,1 %, tandis que le CAC 40 en France et le FTSE MIB en Italie ont reculé de 3,4 % et 2,9 %, respectivement.

Le prix du Brent a grimpé à près de 130 dollars le baril, son plus haut niveau depuis 2008, après que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis et leurs alliés européens envisageaient d'interdire les importations de pétrole russe.

Les valeurs pétrolières et gazières européennes ont bondi de 3,4 %, tandis que les minières ont gagné 3,7 % - les seuls secteurs dans le vert.

En tête des pertes, les détaillants, les constructeurs automobiles et les banques ont chuté entre 5 % et 4,7 %.