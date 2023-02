Le STOXX 600 paneuropéen était en hausse de 0,8% à 0820 GMT, prolongeant ses gains pour la troisième session consécutive.

L'industrie a été le secteur le plus performant de l'indice, soutenu par les gains de 6,3% de Siemens sur des bénéfices meilleurs que prévu et des prévisions de ventes plus élevées pour l'année entière.

Le fabricant de composants électriques Legrand a bondi de 7,5 % après avoir battu les prévisions de revenus et de bénéfices d'exploitation pour 2022.

Un gain de près de 2 % d'AstraZeneca sur un bénéfice meilleur que prévu au quatrième trimestre et une hausse de 3,5 % de Bayer, après le remplacement anticipé de son PDG, ont stimulé le secteur de la santé.

Parmi les principaux retardataires, Credit Suisse Group a chuté de 5,3 % après avoir annoncé la pire perte annuelle depuis la crise financière mondiale de 2008 et avoir prévenu qu'une nouvelle perte "substantielle" serait enregistrée cette année.

Volvo Cars a chuté de 2,5 %, le constructeur automobile suédois estimant que 2023 sera probablement une autre année difficile après avoir annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel.

Mercredi, les responsables de la Réserve fédérale ont laissé entendre que d'autres hausses de taux étaient sur la table pour refroidir davantage l'inflation, même si aucun d'entre eux n'a suggéré que le rapport sur l'emploi de janvier pourrait déclencher une politique monétaire plus agressive.