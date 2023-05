L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,2% à 0715 GMT, après une forte baisse lors de la session précédente.

Les actions pétrolières et gazières ont été les plus fortes hausses de l'indice, augmentant de 0,6%, récupérant une partie de ses pertes de mardi.

Les actions automobiles étaient dans le rouge, en baisse de 0,8%.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed procède à une augmentation d'un quart de point de pourcentage à l'issue de sa dernière réunion de deux jours. La déclaration devrait être publiée à 14 heures ET (1800 GMT), et le président Jerome Powell devrait s'adresser aux journalistes une demi-heure plus tard.

Les données de mardi ont montré que les banques réduisent fortement les robinets de crédit, ce qui plaide en faveur d'une augmentation plus faible de la Banque centrale européenne jeudi.

Les actions de l'italien UniCredit ont bondi de 5 %, le créancier ayant relevé ses objectifs financiers pour l'année après avoir publié des bénéfices plus élevés que prévu au premier trimestre

Signify, le plus grand fabricant d'éclairage au monde, a chuté de 7,0 % après avoir manqué les attentes en matière de bénéfices de base pour le premier trimestre.