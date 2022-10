Les actions européennes ont repris leur marche en avant jeudi après un plongeon lors de la session précédente, les investisseurs attendant de nouvelles données économiques et le compte-rendu de la réunion de septembre de la Banque centrale européenne pour obtenir des indices sur le rythme et la trajectoire des hausses de taux.

L'indice STOXX 600 était en hausse de 0,6 % à 7 h 10 GMT, suivant une reprise de Wall street en fin de journée.

À la dernière clôture, l'indice régional est en hausse de 2,85 % pour le nouveau trimestre entamé, par rapport à la forte baisse du trimestre précédent, en raison des attentes de politiques moins sévères de la part des banques centrales dans un panorama de données mitigées en provenance des États-Unis et de l'Europe.

Tous les regards sont maintenant tournés vers l'activité de construction de la zone euro pour le mois de septembre et les données sur les ventes au détail pour le mois d'août prévues plus tard dans la journée.

Les secteurs de l'immobilier et de l'automobile ont progressé de 1,5 % chacun pour mener les gains parmi les indices sectoriels du STOXX 600.

Le FTSE 100, l'indice de référence de Londres, a augmenté de 0,2 % grâce à un bond de 3,5 % des actions d'Imperial Brands, après que le fabricant de tabac a déclaré que les résultats de l'exercice 22 étaient conformes aux attentes.

Les actions de Credit Suisse Group AG ont grimpé de 4,2 % et se sont hissées au sommet de l'indice STOXX 600 après que JP Morgan a relevé le titre de la banque suisse de "sous-pondération" à "neutre".

Un rapport médiatique a également indiqué que le créancier étudiait la possibilité de vendre le Mandarin Oriental Savoy de Zurich. (Reportage de Devik Jain à Bengaluru ; édition par Uttaresh.V)