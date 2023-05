Les actions européennes ont ouvert en hausse jeudi, faisant écho à l'optimisme de Wall street sur les signes que Washington se rapprochait d'un accord pour relever le plafond de la dette américaine et éviter un défaut de paiement.

L'indice continental STOXX 600 a augmenté de 0,4% à 708 GMT, avec les constructeurs automobiles et les valeurs technologiques en tête des gains.

Les actions américaines ont augmenté mercredi après que le président Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy aient réitéré leur détermination à trouver un accord pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement économiquement catastrophique.

Volkswagen a augmenté de 2,6 % grâce aux plans du constructeur automobile visant à remanier sa marque principale afin d'accroître l'efficacité et les rendements.

L'action a été le premier gain de l'indice allemand DAX, qui a augmenté de 0,9 % pour atteindre son plus haut niveau en un an et demi.

Deutsche Bank AG a glissé de 1,3 % après avoir accepté de payer 75 millions de dollars pour régler un procès intenté par des femmes qui disent avoir été abusées par le financier Jeffrey Epstein et qui accusent la banque allemande d'avoir facilité son trafic sexuel.

La marque britannique de mode de luxe Burberry a chuté de 4,9 %, même si elle a annoncé des ventes supérieures aux prévisions pour le quatrième trimestre.

Plusieurs marchés, dont ceux des pays nordiques et de la Suisse, étaient fermés pour la fête de l'Ascension. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)