L'indice paneuropéen STOXX 600 a gagné 0,6 % après un long week-end de vacances de Noël. Il a perdu près de 12 % depuis le début de l'année.

Les craintes de récession économique dues au resserrement agressif de la politique monétaire des banques centrales ont durement touché les actions européennes cette année.

Mardi, la Chine a annoncé qu'elle allait baisser ses exigences en matière de quarantaine pour les visiteurs étrangers, assouplissant ainsi les contrôles frontaliers mis en place il y a trois ans afin de réduire le COVID. [MKTS/GLOB]

Les valeurs minières et énergétiques ont gagné 1,2 % et 1,4 %, les prix des matières premières ayant bondi dans l'espoir d'une reprise de la demande en Chine, principal consommateur. [MET/L] [O/R]

Les entreprises de luxe exposées à la Chine, LVMH et Kering, ont augmenté de 1,9 % et 1,3 %, respectivement.

Les valeurs industrielles et les banques ont progressé pour une deuxième session consécutive, faisant grimper l'indice européen plus large.

Les traders et les analystes ont également déclaré que les faibles volumes d'échanges pendant les vacances ont influencé les mouvements du marché.

Leonteq a chuté de 1,0 % après que la société suisse de fintech a déclaré qu'elle abaissait ses prévisions de bénéfices pour 2022 en raison de la réduction de la demande des clients au second semestre.