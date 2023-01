La liquidité était faible pendant la nuit, car les marchés en Chine, à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et à Taïwan étaient fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire.

À 0947 GMT, l'indice MSCI World Equity était en hausse de 0,3 % sur la journée, se maintenant juste en dessous des sommets de la semaine dernière.

Le STOXX 600 en Europe et le FTSE 100 à Londres étaient tous deux en hausse de 0,2 % sur la journée.

Les signes de ralentissement de l'inflation, les baisses des prix des matières premières et l'assouplissement des restrictions COVID-19 de la Chine ont fait naître l'espoir, jusqu'à présent cette année, qu'un ralentissement économique mondial pourrait ne pas être aussi grave que redouté.

Les marchés monétaires évaluent à 98 % la probabilité que la Fed augmente les taux de 25 points de base le mois prochain, et ont régulièrement abaissé le pic probable à 4,75 % à 5,0 %, contre 4,25 % à 4,50 % actuellement.

"Le marché est encore assez porteur en ce moment", a déclaré Peter Chatwell, responsable du trading des stratégies macro mondiales chez Mizuho, qui a affirmé que les marchés étaient portés par l'idée que l'inflation américaine a atteint un pic.

"En surface, il semble que l'inflation ait été traitée et que la voie la plus probable à venir soit la baisse. Je reste prudent quant aux perspectives d'inflation pour le second semestre de l'année", a-t-il déclaré.

Wall street s'est reprise à la fin de la semaine dernière, après un bond des actions Netflix et Alphabet.

Les investisseurs attendent les données PMI flash de la zone euro et des États-Unis mardi, qui devraient montrer des contractions économiques moins sévères que le mois précédent, selon les analystes interrogés par Reuters. Les données devraient montrer une plus grande amélioration en Europe qu'aux États-Unis.

Le Dollar Index américain était en baisse d'environ 0,3% à 101,59. L'euro était en hausse de 0,6 % à 1,0918 $, après avoir atteint un sommet de neuf mois à 1,0927 $, aidé par un apaisement des craintes de récession dans le contexte d'une chute des prix du gaz naturel, ainsi que par les commentaires bellicistes de Klaas Knot, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, dans une interview dimanche.

La livre britannique était en hausse de 0,1% à 1,2409 $ et le dollar australien, considéré comme un indicateur liquide de l'appétit pour le risque, était en hausse de 0,6% à 0,701 $.

Le dollar a légèrement augmenté par rapport au yen, de 0,2% à 129,815, après avoir fluctué la semaine dernière après que la Banque du Japon ait défié la pression du marché pour assouplir sa politique monétaire ultra-libre.

Les obligations de la zone euro ont peu changé, le rendement de référence de l'Allemagne à 10 ans étant de 2,19 %.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, le pétrole brut Brent ayant progressé de 0,5 % et le pétrole brut américain de 0,4 %.