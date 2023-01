Le STOXX 600 pan-régional a gagné 0,1% à 0818 GMT.

Wall street a terminé en hausse mardi et les actions européennes ont réduit leurs pertes, en raison de l'appétit pour le risque stimulé par les attentes d'une impression plus faible de l'inflation américaine cette semaine et du soulagement après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell se soit abstenu de tout commentaire sur la politique des taux américains.

Les signes de ralentissement de l'inflation salariale la semaine dernière avaient relancé les paris d'un resserrement moins agressif de la part de la Fed et de la Banque centrale européenne.

Mercredi, les valeurs technologiques sensibles aux taux ont augmenté de 0,8 %.

Les valeurs énergétiques ont progressé de 1,0 %, tandis que les minières ont gagné 1,7 %, les prix des matières premières ayant augmenté en raison de l'optimisme concernant la réouverture de la Chine, principal consommateur.

Parmi les mouvements individuels, le deuxième groupe de supermarchés britannique Sainsbury's a chuté de 2,7 % après que le PDG Simon Roberts a déclaré qu'il était prudent sur la toile de fond de la consommation, même s'il a prévu des bénéfices pour l'ensemble de l'année dans la partie supérieure de sa fourchette de prévisions.

Bayer a augmenté de 2,1 % après que Bloomberg a rapporté que l'investisseur activiste Bluebell fait pression pour un démantèlement de la société pharmaceutique allemande.

Deliveroo a chuté de 4,4 % à la suite d'une réduction de la notation par J.P.Morgan.

LVMH a gagné 0,7 % après que le président-directeur général Bernard Arnault a resserré l'emprise de sa famille sur l'empire du luxe, en confiant à sa fille Delphine la direction de l'une de ses principales marques, Christian Dior.