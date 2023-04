L'indice paneuropéen STOXX 600 était en hausse de 0,3 % à 7h07 GMT, après que les données aient montré que les prix à la production américains ont baissé de manière inattendue en mars. Les actions du secteur immobilier ont mené les gains, augmentant de 0,7%, tandis que les actions du secteur de l'assurance ont glissé de 0,6%.

L'indice STOXX 50 s'est maintenu à son plus haut de 22 ans atteint mercredi, ajoutant 0,3%.

Hermes a progressé de 0,9 %, les ventes du fabricant de sacs Birkin ayant augmenté de 23 % au premier trimestre, ce qui est supérieur aux attentes du marché.

TomTom a bondi de 11,8%, la société néerlandaise de navigation et de cartographie numérique ayant annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le premier trimestre.La société britannique de produits pharmaceutiques vétérinaires Dechra, a bondi de 37%, la société ayant déclaré qu'elle avait entamé des discussions avec le groupe de capital-investissement EQT en vue d'une éventuelle proposition dans le cadre d'une transaction de 4,63 milliards de livres (5,80 milliards de dollars) en espèces.

Les investisseurs suivront de près les résultats américains à partir de la fin de la journée, en se concentrant sur les grandes banques, notamment JP Morgan Chase & Co, Wells Fargo et Citigroup, alors que la crise bancaire régionale du mois dernier et le ralentissement de l'économie jettent une ombre sur le secteur bancaire.