L'indice boursier paneuropéen a augmenté de 0,2 %, malgré une baisse de 1,5 % des valeurs pétrolières.

L'indice londonien FTSE 100, fortement axé sur l'énergie et les matériaux, a progressé de 0,1 %, après que des données ont montré que l'économie britannique a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre.

Le STOXX 600 est en baisse d'environ 5,5 % pour la période janvier-mars et semble prêt à mettre fin à une série de sept trimestres de gains, car les investisseurs restent circonspects face à la crise ukrainienne et à son impact sur l'inflation et la croissance économique.

Pour le mois, cependant, l'indice était en bonne voie pour enregistrer son premier gain de 2022.

La société suédoise H&M a chuté de 7,9 % après avoir annoncé un bénéfice plus faible que prévu pour la période décembre-février, son premier trimestre fiscal.