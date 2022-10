L'indice STOXX 600 a glissé de 0,1% après avoir clôturé en hausse vendredi, l'indice de l'énergie ayant baissé de 1,2% et les mineurs ayant perdu 0,7% à 0813 GMT.

Les prix du pétrole et des métaux industriels se sont effondrés après que la Chine a publié des données plus faibles que prévu sur l'activité industrielle et sur les craintes que l'élargissement de ses restrictions COVID-19 n'affecte la demande. [O/R] [MET/L]

Entre-temps, l'inflation de la zone euro a atteint un nouveau record de 10,2 % en octobre, ce qui devrait constituer une autre lecture inconfortable pour la Banque centrale européenne, qui vise une croissance des prix de 2 %.