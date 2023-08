Un ralentissement de la croissance mondiale est susceptible de contrebalancer l'attractivité du marché européen des actions pour le reste de l'année 2023, mais avec l'atténuation des pressions sur les prix, une reprise plus prononcée pourrait être envisagée pour 2024, selon un sondage Reuters.

Les stratèges en actions et les gestionnaires de fonds interrogés du 9 au 21 août prévoient que l'indice de référence paneuropéen STOXX 600 augmentera légèrement pour atteindre 455 points d'ici la fin de l'année, soit une hausse de 1,3 % par rapport à la clôture de lundi (448,7 points).

Le STOXX 600 se négocie actuellement avec un ratio cours/bénéfice de 12,3 - sa plus forte décote depuis au moins 24 ans, et contre 19,1 pour le S&P 500, selon les données de Refinitiv. Selon Tomas Hildebrandt, gestionnaire de portefeuille senior chez Evli, des valorisations moins élevées pourraient inciter les acheteurs à revenir en Europe.

"Les pressions sur les coûts s'atténuent et l'économie américaine semble un peu plus solide", a déclaré M. Hildebrandt.

"Les actions européennes sont bon marché si l'on considère le ratio cours/bénéfice à 12 mois. Cela pourrait soutenir les marchés dans un scénario de récession peu profonde", a-t-il ajouté, s'attendant à ce que le STOXX 600 finisse à 480 points cette année.

Tout le monde n'est pas aussi optimiste.

Andreas Bruckner, stratège en actions européennes chez BofA Global Research, s'attend à ce que l'affaiblissement du cycle du crédit entraîne une forte perte de vitesse de la croissance dans les mois à venir, ce qui ferait chuter les actions européennes.

"Le ralentissement de la croissance est déjà visible dans la zone euro et en Chine, et nous nous attendons à ce qu'il se manifeste de plus en plus aux États-Unis, à mesure que l'impulsion donnée par un soutien budgétaire important s'estompe", a déclaré M. Bruckner.

"Cela devrait se traduire par une augmentation des primes de risque et une révision à la baisse des prévisions de bénéfices par action.

M. Bruckner prévoit que le STOXX 600 tombera à 390 points d'ici la fin de l'année, soit une baisse d'environ 13 % par rapport à son niveau actuel, avant une chute plus importante à 380 points d'ici le début de l'année prochaine.

L'indice a progressé de 5,6 % cette année, contre un gain d'environ 15 % pour le S&P 500 américain, car les actions européennes sont passées du statut de héros à celui de zéro après avoir surperformé au premier trimestre.

À l'époque, les investisseurs pensaient que l'Europe était la mieux placée pour bénéficier de la réouverture économique de la Chine après la levée de certaines des restrictions les plus strictes de l'ère COVID.

L'optimisme entourant la reprise chinoise a contribué à propulser le vaste secteur européen du luxe à des niveaux record, et LVMH est devenue la première entreprise européenne à dépasser une capitalisation boursière de 500 milliards de dollars.

Mais le boom chinois ne s'est jamais concrétisé et, bien que l'Europe ait évité de justesse une récession technique au deuxième trimestre, la croissance reste faible en raison de l'inflation galopante, de la hausse des prix des denrées alimentaires, de l'augmentation des taux d'intérêt et de l'affaiblissement de la confiance.

UN REBOND EN VUE ?

Bien que les analystes soient quelque peu prudents pour le reste de l'année 2023, les personnes interrogées se montrent plus optimistes quant aux perspectives pour l'année prochaine, sans pour autant être franchement optimistes.

L'opinion médiane prévoit que le STOXX 600 terminera l'année 2024 à 490 points, ce qui est proche du précédent record de l'indice (495,46) atteint au début de 2022, et en hausse d'environ 9 % par rapport au cours de clôture de lundi.

Dans le même temps, l'indice Euro STOXX 50 devrait terminer l'année 2023 à 4 250 points, selon le sondage, soit peu de changement par rapport au cours de clôture de lundi (4 224,87 points), avant de bondir d'environ 9 % pour atteindre 4 600 points à la fin de l'année prochaine.

Le DAX allemand devrait terminer l'année à 15 882 points, soit une hausse d'environ 1,8 % par rapport au cours de clôture de lundi.

Les personnes interrogées se sont montrées un peu plus positives à l'égard de l'indice britannique FTSE 100, dont les performances sont médiocres et qui devrait progresser d'environ 3,1 % d'ici la fin de l'année pour atteindre 7 482 points, avant de bondir à un niveau record de 8 200 points d'ici la fin de l'année 2024.

Le FTSE a été l'un des indices de référence européens les plus faibles cette année, l'indice à forte composante exportatrice subissant la pression d'une livre sterling forte.

